Дети могут неделями носить коронавирус без симптомов – исследование

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Коронавирус может несколько недель оставаться в организме ребенка - бессимптомного носителя. Это следует из исследования специалистов группы врачей детской больницы в Вашингтоне, опубликованного на сайте медицинского журнала JAMA Pediatrics . Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

Авторы проанализировали данные 91 инфицированного ребенка из 22 больниц в Южной Корее. Примерно у 22 процентов детей никаких симптомов не было выявлено на всем протяжении заболевания. Каждый пятый (20 процентов) ребенок являлся бессимптомным носителем лишь поначалу, а затем демонстрировал признаки болезни. У большинства - 58 процентов - симптомы проявились с самого начала.

При этом у пятой части бессимптомных носителей и почти у половины инфицированных с симптомами вирус присутствовал в организме даже через 3 недели после момента заражения, говорится в исследовании.

«По-прежнему неизвестно, распространяют ли дети, у которых отсутствуют симптомы, большее, меньшее или такое же количество вируса, как и люди с симптомами», - подчеркивают авторы.

Они отмечают, что ученому сообществу еще многое неизвестно о роли детей и молодежи в распространении нового вируса.

В организме детей и молодежи может быть гораздо больше частиц SARS-CoV-2, чем у взрослых, выяснили ранее исследователи в Бостоне. Свои результаты они описали в журнале The Journal of Pediatrics 1 августа. Эксперты взяли мазки из носоглотки у 49 человек в возрасте до 21 года и обнаружили у них гораздо больше следов нового вируса, чем у взрослых пациентов, находящихся в отделениях интенсивной терапии.

Кроме того, у маленьких детей заметно реже встречался ангиотензинпревращающий фермент 2, чем у молодежи и взрослых, подчеркивают исследователи из Бостона. Этот фермент считается точкой проникновения коронавируса в клетку.

Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, выявлен уже у порядка 25 млн жителей планеты. Больше всего заражений - в США (6,13 млн), Бразилии (3,84 млн) и Индии (3,53 млн), следует из данных международной группы волонтеров Worldometer. Пандемия унесла жизни свыше 845 000 человек.