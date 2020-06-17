Дети могут быть бессимптомными носителями коронавируса - ведущий инфекционист РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дети легче переносят коронавирусную инфекцию, однако они могут быть бессимптомными носителями. Об этом заявила ведущий инфекционист РК Динагуль Баешева, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Уважаемые казахстанцы, обратите внимание на своих детей, которые играют на площадках. Китайские доктора акцентируют внимание, что дети, как правило, являются бессимптомными носителями. То есть, у них нет никаких клинических проявлений, но они являются носителями вируса. Они приходят и контактируют с родными. Источником инфекции может оказаться ребенок, который во дворе общается с другими. На это тоже необходимо обратить внимание», - заявила в ходе эфира «Минздрав сообщает» Динагуль Баешева.

«На сегодняшний день дети гораздо легче переносят коронавирусную инфекцию, но они являются бессимптомными носителями, представляют эпидемиологическую опасность. Об этом мы не должны забывать», - подчеркнула ведущий инфекционист Казахстана.

Динагуль Баешева еще раз пояснила, что бессимптомные носители коронавирусной инфекции представляют эпидемиологическую опасность.

«Бессимптомный не кашляет, не чихает. Поэтому такого активного распространения не будет. Но тем не менее, этот вирус у него сидит в носоглотке. Когда вы будете кого-то обнимать или просто прогуливаться вместе на близком расстоянии менее одного метра, у вас высокий риск заражения. Безусловно, бессимптомные должны изолироваться и соблюдать все противоэпидемиологические меры», - пояснила она.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 350 заболевших коронавирусной инфекцией. Также за 16 июня зарегистрированы 683 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику.