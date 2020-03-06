Дети из малообеспеченных семей получили соцпакеты в районах Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинская область одной из первых в стране стала выдавать гарантированные соцпакеты для детей из малообеспеченных семей. В начале марта уже 200 детей из Жанааркинского района получили такую помощь, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По словам специалистов отдела занятости и социальных программ акимата Жанааркинского района, в этом году 200 детей до 6 лет из 197 семей будут обеспечены дополнительными продуктами питания и бытовой химией.

Динара Бижанова - многодетная мама. Она вместе с супругом воспитывает семерых детей.

«Сегодня я получила соцпакеты. В них есть все необходимое для малышей: крупы, каши, хлопья, пюре, молоко и другое. Считаю, что это огромная помощь многодетным семьям», - говорит Динара Бижанова.

Продуктовый набор отличается по своему составу только в зависимости от возрастной категории детей (от 1 до 3 лет и от 3 до 6 лет), а его содержимое одинаковое для всех регионов.

Гарантированные соцпакеты выдаются только тем семьям, которые получают адресную социальную помощь.