Дети из малообеспеченных семей получают социальные пакеты в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — В Семее дети из малообеспеченных семей получают социальные пакеты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В городском инфоцентре отметили, что с января текущего года Правительством была установлена новая форма социальной поддержки малообеспеченных семей из числа получателей адресной социальной помощи. Теперь семьи, получающие АСП, автоматически становятся получателями гарантированного социального пакета, в «состав» которого входят продуктовые наборы и гигиенические средства для детей от года до шести лет. За первый квартал года в Семее социальные пакеты получили в общей численности 4108 детей.

«В январе социальные пакеты получили 1336 семей, в том числе 1011 детей в возрасте от года до трех лет и 1403 ребенка в возрасте от трех до шести лет. Гигиенические средства получили 2054 ребенка. Содержимое социального пакета разнится в зависимости от возраста ребенка. К примеру, продукты складываются с учетом возрастных особенностей ребенка и перечня витаминов, которые он должен получать в определённом возрасте. Получателями соцпакетов могут быть только те семьи, которые входят в список получателей АСП, соответственно списки получателей АСП также будут меняться. Если семья выбывает из списка получателей АСП, то и социальные пакеты также получать уже не сможет», – отметил руководитель отдела занятости и социальных программ Мурат Куржикаев.

На сегодня началась раздача социальных пакетов за февраль и март. Согласно договору, соцпакеты доставляются семьям на дом. Прием документов на второй квартал начнется с 1 апреля. В целом, по сравнению с прошлым годом, количество получателей АСП по городу уменьшилось. На сегодня число получателей составляет 2061 человек, что почти в два раза меньше, чем в прошлом году. Количество их сократилось за счет измененных правил получения АСП и повышению некоторой категории граждан заработной платы с 1 января. Так, они вышли из группы получателей АСП, поскольку, согласно договору, их доход превышает черту бедности в 22 300 тенге.

Впрочем, АСП - не единственная помощь, которую могут получать дети из социально уязвимых семей. Согласно программе «Всеобуч» по линии образования, дети в возрасте от 6-ти до 18-ти лет получают в школе бесплатное питание, одежду и канцтовары. Более того, с 5 марта, решением акима города, выделены средства на бесплатный проезд в общественном транспорте детей из малообеспеченных и многодетных семей, а также детей-сирот. Для бесплатного проезда ребенку необходимо иметь при себе специальную карту, которую дети могут получить в своей школе.

«В каждой школе составляется список, согласно которому выдаются специальные удостоверения, согласно которым раздаются бесплатные карты. По данной карте ребенок может свободно ездить в общественном транспорте на время учебного года», – заключил М. Куржикаев.