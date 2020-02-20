Дети из малообеспеченных семей начали получать гарантированные соцпакеты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ряде городов Казахстана началась выдача гарантированных соцпакетов для детей из малообеспеченных семей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Первыми регионами Казахстана, в которых началась поставка коробок с продуктовыми наборами, стали город Приозерск, Бухар-Жырауский район Карагандинской области, Исатайский, Макатский районы Атырауской области и Бурлинский, Казталовский районы Западно-Казахстанской области. Общее количество получателей в трех областях составило 420 детей из 324 семей.

Планируется, что до конца февраля за январь гарантированные соцпакеты получат 64 тыс. детей от 1 до 6 лет из малообеспеченных семей, получающих адресную соцпомощь (АСП).

Учитывая, что количество получателей АСП ежемесячно меняется, соответственно будет меняться и количество получателей гарантированных соцпакетов. Таким образом, продуктовые наборы за февраль будут предоставлены в марте.

Отметим, что продуктовый набор отличается по своему составу в зависимости от возрастной категории детей: от 1 до 3 лет и от 3 до 6 лет, но содержимое соцпакета одинаковое вне зависимости от региона. Состав наборов сформирован на основании рекомендаций Министерства здравоохранения РК с учетом физиологических особенностей, соотношения пищевой и энергетической ценности продуктов и нормы их употребления в соответствии с возрастом. Наборы включают в себя различные крупы, пюре, соки, молоко и др. Продукты витаминизированы, что позволит компенсировать возможную нехватку витаминов в подрастающем организме.

Кроме того, раз в квартал на каждого ребенка (в возрасте от 1 года до 6 лет) из малообеспеченной семьи будет предоставляться набор гигиенических средств.

Каждый регион организует работу по выдаче соцпакетов путем доставки до получателя либо через пункты выдачи.

Для детей в возрасте от 6 до 18 лет предусматривается горячее питание в школах, предоставление учебных принадлежностей и школьной одежды. Также для этой категории детей будут возмещать расходы на проезд до школы. Эти вопросы координирует Министерство образования и науки РК.

Медицинская помощь, в том числе стоматологическая, детям до 18 лет будет предоставляться в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования. Это направление социальной поддержки детей из малообеспеченных семей находится в ведении Министерства здравоохранения РК.

Напомним, по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева, озвученному в Послании народу Казахстана от 2 сентября, был скорректирован механизм назначения АСП в целях обеспечения ее прозрачности, справедливости и мотивации к труду. Новые меры государственной помощи реализуются с 1 января 2020 года в комплексе и включают в себя: новое госпособие для многодетных семей, имеющих четверых и более несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет; модернизированную адресную социальную помощь, гарантированный социальный пакет для детей из малообеспеченных семей.