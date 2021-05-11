Дети из малообеспеченных семей бесплатно посещают соляную пещеру в Балхаше

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – Дети из малообеспеченных и малоимущих семей Балхаша получают немедикаментозное бесплатное лечение – галотерапию – в местном оздоровительном центре. Это стало возможным благодаря совместному проекту оздоровительного центра и Центра здоровья молодёжи «Ғибрат» при поликлинике №1, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На оздоровительные процедуры приходят юные балхашцы с ОРЗ, ОРВИ, бронхитом, пневмонией, а также при ЛОР-заболеваниях. Галотерапия способствует укреплению иммунной системы. Один сеанс длится 45 минут. В течение этого время «пациенты» заняты развивающими игрушками, рисуют на песке или смотрят мультфильмы.

С момента запуска проекта сеансы здоровья получили порядка 80 маленьких посетителей.

«Наша призвание - нести здоровье людям. Для нас благотворительность – это не просто слово. Это возможность совершить благое дело. Соляная пещера оказывает оздоравливающее действие на весь организм ребёнка и способствует укреплению иммунитета, что особенно важно во время пандемии», – отмечает директор оздоровительного центра Максат Муслим.