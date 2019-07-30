Дети из Арыси отдыхают в летнем оздоровительном лагере «Тулпар» в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау из города Арыси прибыло 88 детей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Дети из Арыси проведут 2 смены в оздоровительном лагере «Тулпар». Как сообщила главный специалист областного управления образования Карима Бокенова, для ознакомления гостей из Арыси с историей края для них организовали экскурсии в государственный музей-заповедник «Хан Ордалы Сарайшык» и краеведческий музей. Кроме того, дети познакомятся с городом и посетят различные игровые развлекательные центры. В лагере «Тулпар» помимо прочего действуют клубы для военно-патриотического воспитания.

Кроме того, при поддержке атырауских предпринимателей дети из Арыси получили спортивную форму, учебные принадлежности и летние ветровки.

«3 недели прошло с тех пор, как я приехал сюда. Мы посещаем различные мероприятия, участвуем в спортивных состязаниях. Посетили исторический городок «Сарайшык». Мне там очень понравилось. Я хочу поблагодарить жителей Атырауской области и наших воспитателей лагеря за внимание и доброту. Благодаря вам у нас хорошее настроение, мы замечательно проводим свои каникулы. Также хочу поблагодарить всех тех, кто оказал нам помощь в приобретении одежды и учебных принадлежностей», - сказал житель Арыси Шынгыс Саттархан.

Напомним, 24 июня произошел взрыв на складе боеприпасов в воинской части, дислоцирующейся в городе Арыси Туркестанской области. В результате взрывов погибли 3 человека - житель Арыси и два военнослужащих.

Глава государства встретился с эвакуированными жителями Арыси и провел заседание оперативного штаба.

Акция поддержки «Арыс, біз біргеміз» проходит по всему Казахстану.