«Дети и театр»: столичные школьники посетят две постановки МТЮЗа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В начале 2021 года для школьников столицы стартовал уникальный проект «Дети и театр». В его рамках учащиеся посетили Музыкальный театр юного зрителя, где посмотрели спектакль «ҒАШЫҚ-ЖҮРЕК», посвящённый 90-летию Мукагали Макатаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

В проекте «Дети и театр» участвуют 8 театров столицы: Государственный театр оперы и балета «Астана Опера», Театр «Астана Балет», Казахский музыкально-драматический театр имени К.Куанышбаева, Театр «Жастар», Театр кукол, Музыкальный театр юного зрителя, Государственный академический театр драмы им. М.Горького, а также Государственный театр драмы и комедии им. А.Мамбетова. По словам организаторов, проект направлен на приобщение молодого поколения к искусству. Ученики школ города Нур-Султан смогут два раза в неделю бесплатно посещать разные спектакли.

23 февраля в 11:00 в Музыкальном театре юного зрителя для учеников специализированного лицея № 82 «Дарын» и Специализированной школы № 9 «Зерде» прошел поэтический-музыкальный спектакль «ҒАШЫҚ-ЖҮРЕК», посвященный к 90-летию Мукагали Макатаева. Постановка в первую очередь знакомит зрителей с творчеством известной личности казахской литературы, таким образом, призывает молодых людей к культуре и духовности. Через песни подпитывает их любовью и добротой. Режиссер-постановщик спектакля – актер театра Аман Гумаров. Образ поэта Мукагали Макатаева воплотил на сцене Казбек Ескара, в роли друга поэта Шамиля – Ерназар Жанатилек и Аскар Жумабеков. Также в этом спектакле задействованы все артисты театра.

25 февраля в 15:00 в МТЮЗе ученикам школы-гимназии №86 и Школы-гимназии №87 будет представлен спектакль М.Ауэзова «АБАЙ-ТОҒЖАН». В нем зрители смогут увидеть интересную жизнь юного Абая. Также в строках мелодичных песен прекрасно описывается его первая любовь. Автор постановки – Мирас Абиль, режиссер – Асхат Маемиров, музыкальный советник – Димаш Қудайберген, художник-постановщик – Алма Сырбаева, композитор – Бауыржан Актаев, балетмейстер – Шырын Мустафина, хормейстер – Галымжан Берекешев.

Напомним, стартовавший в столице проект «Дети и театр» продлится до конца года.