+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 31 °С
Алматы: 27 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Дети и их благополучие стали одними из основных объектов нынешнего Послания - Аида Балаева

1 Сентября 2020 14:12
Поделиться:
Дети и их благополучие стали одними из основных объектов нынешнего Послания - Аида Балаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в своем Послании Глава государства объявил о начале новой политики в семейно-демографической сфере. Безусловно, она призвана решить целый спектр накопившихся проблем, отметила в Facebook министр информации и общественного развития Аида Балаева, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Члены Нацсовета поддержали инициативы, озвученные в президентском Послании
Своевременная реализация поручений Президента повлияет на стабилизацию экономики - мажилисмен Нурлан Нигматулин: Послание Президента – это чёткое видение дальнейшего развития страны Президент подчеркнул, что земля не будет продаваться иностранцам – сенатор Жусип

«Принятие в этой связи специальной программы не просто обеспечит ее эффективность, она конкретизирует меры и устанавливает контроль над результативностью этих мер.

Дети, их интересы и благополучие стали одними из основных объектов нынешнего Послания. Это говорит о том, что государство серьезно возьмется за решение злободневных проблем в этой сфере. Это касается не только вопросов образования, но и физического и духовного здоровья детей. Именно состояние дел в сфере семейных отношений должно стать одним из главных индикаторов оценки эффективности работы ответственных госорганов и должностных лиц», - отметила министр.


Подписывайтесь на наш канал:

#Правительство РК   #Послание Президента РК-2020  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив