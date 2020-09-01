Дети и их благополучие стали одними из основных объектов нынешнего Послания - Аида Балаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в своем Послании Глава государства объявил о начале новой политики в семейно-демографической сфере. Безусловно, она призвана решить целый спектр накопившихся проблем, отметила в Facebook министр информации и общественного развития Аида Балаева, передает МИА «Казинформ».

«Принятие в этой связи специальной программы не просто обеспечит ее эффективность, она конкретизирует меры и устанавливает контроль над результативностью этих мер.

Дети, их интересы и благополучие стали одними из основных объектов нынешнего Послания. Это говорит о том, что государство серьезно возьмется за решение злободневных проблем в этой сфере. Это касается не только вопросов образования, но и физического и духовного здоровья детей. Именно состояние дел в сфере семейных отношений должно стать одним из главных индикаторов оценки эффективности работы ответственных госорганов и должностных лиц», - отметила министр.