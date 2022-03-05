Дети и бизнес: каково владеть частным детским садом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице Казахстана Нур-Султане в электронной очереди на получение места в детском саду находятся почти 7,7 тысяч детей в возрасте от 3 до 6 лет. Всего функционируют 430 дошкольных организаций. Из них 99 государственных, 314 получают госдотации. О том, как вести бизнес без помощи государства рассказала в интервью МИА «Казинформ» владелица одного из частных детских садов Мадина Тургумбаева. Ее детские сады – это коттеджи с собственным двором и максимальным количеством детей в одной группе до 15 человек.

- В прошлом году у Вас открылся второй филиал детского сада. Насколько прибыльный это бизнес?

- Первый филиал приносит доход, второй – нет. Оплата на одного ребенка у нас 110 тысяч тенге. Садик рассчитан на 45 детей. Постоянно ходят 36 детей, остальные мигают, в отпуске, отпрашиваются, они не платят, у некоторых больничный, делаем перерасчет. Получается в месяц – это 3 млн 700 тысяч тенге. Минус 1,5 млн на аренду коттеджа, были мысли поменять коттедж, но дешевле нет, поэтому остаемся. 200 тысяч уходит на оплату электричества и другие нужды, в том числе чистка септика, снега во дворе, полив цветов и так далее. 2 млн фонд – зарплата воспитателям, медику, повару, преподавателям по дополнительным занятиям. Продукты я закупаю пока на свои средства – это где-то 400 тысяч тенге. Продукты очень подорожали, когда мы открывались бананы стоили 280 тенге, сейчас – 720 тенге, а оплата такая же. Сейчас мне помогает муж, еще у меня есть другой бизнес, связанный со шторами.

- А какой тогда смысл вести бизнес?

- Это и есть бизнес, люди из бизнеса понимают, что год-два в него нужно вкладывать. Моя ошибка была в том, что я сразу не подала на получение госдотаций. Сейчас я ставлю себе цель получить дотации. От государства размер дотации составляет 30-38 тысяч тенге. При этих условиях я смогу сохранить размер оплаты и начать получать доход. В идеале рентабельность такая – от 500 до 1,5 млн тенге. Это при 45 детях и оплате 140 тысяч тенге.

- Если не получится получить поддержку от государства?

- Выход – это поднятие оплаты до 140 тысяч тенге. Еще в округе здесь достраиваются новостройки. В нашем районе только один детский сад – это наш. Два филиала рассчитаны на 100 мест, с учетом сдачи многоэтажек, я думаю, в этом районе будет насчитываться как минимум 500 детей. Еще один план – перевести второй филиал садика на правильное питание, в том числе оно подойдет для детей, у кого есть непереносимость лактозы, глютена и любая другая пищевая аллергия. Этим детям сейчас некуда идти. Ценник у такого сада поднимется уже до 170-180 тысяч тенге. Я консультируюсь по этому вопросу с нутрициологами и коучем по здоровью, к которым постоянно приходят дети с такими проблемами. По их данным, 60 детей собрать будет легко. Также есть пример, когда в Алматы предпринимательница открыла садик с правильным питанием и выросла до 5 филиалов по всему городу. Я и сама наблюдаю, что в моем садике у малышей есть аллергия на цитрус, сахар, какао, бананы, глютен. Мамы приносили свои макароны без глютена, повар варила им отдельно, кекс на кукурузной муке для одного ребенка, но для повара это была двойная нагрузка. Ко мне приходил папа с ребенком, которому ни в каком виде нельзя было яйцо. Получается, в котлеты, в тесто от пельменей оно не должно было попасть. Я спросила, а вдруг из чужой тарелки съест? Он попросил ставить рядом няню, а в экстренном случае ставить укол от отека Квинке. Я отказалась, не была готова к такой ответственности. На самом деле сейчас много детей с аллергией и детей-аутистов, у которых поведение тоже может быть связано с приемом пищи.

- Принимаете ли вы детей с аутизмом?

- У нас есть трое детей-аутистов. Поначалу они были истеричные, по лестнице туда-сюда ходили, один ребенок беспрерывно открывал-закрывал двери, девочка не понимает эмоции, не понимает, что она кого-то обидела, порвала чей-то рисунок, редко откликается даже на свое имя. Я доверила их очень спокойной воспитательнице, и видимо эта энергетика передается, они сейчас стали поспокойнее. Но больше двоих-троих детей не даю, потому что это нагрузка на воспитателя. Но принимать их нужно, потому что это не 10 детей на весь город, это уже тысячи детей, и они должны нормально жить в нашем обществе. Я, как мама, могу понять тех мам, которые хотели бы отдать своего ребенка в обычный детский сад. Есть специализированные центры, в основном частные, есть и государственные. Но у родителей через полгода-год пропадает желание водить туда детей, потому что не совсем адекватное поведение дети очень быстро перенимают.

- Детские сады и без особенных детей – это большая ответственность. Не страшно ли Вам было идти в эту сферу?

- Конечно, боюсь за каждого ребенка! Не дай Бог, какая-нибудь ситуация произойдет... Поэтому я держу медика на полный день, пишу в чат ежедневно нашим воспитателям: «Девочки, безопасность прежде всего». Ну и задаю себе вопрос, а как другие садики работают? Конечно, я могла бы еще несколько салонов штор открыть и жить припеваючи. А с другой стороны – любовь к детям, к команде, которую не хочется терять. И я уверена, что те садики, которые я открыла, они хорошие. Здесь как дома. И я думаю, а кто еще откроет хороший сад для детей? Часть частных садов оставляет желать лучшего, у части нет своего двора, некоторые вообще не выводят детей на прогулку, госсады переполненные – по 30-35 детей в группе. Мне звонят знакомые родители и просят открыться на Экспо Бульваре. Я посмотрела там есть два садика, один из них с очень простой программой, но есть госдотации, а за все дополнительные занятия нужно доплачивать – каратэ, ушу, гимнастика, рисование – каждое занятие 12-15 тысяч. Получается у нее оплата в месяц 90 тысяч + дотация, это уже 140 тысяч + допзанятия. Мы делали анализ цен, все цены подняли, потому что все подорожало и продукты, и комуслуги, и зарплаты. Хороших садиков не хватает. Я думаю, хорошие сады, и при этом прибыльные должны открываться, чтобы дошкольное образование менялось в лучшую сторону. Кто-то же должен этим хорошим делом заниматься. Менять людей, их мировоззрение. Может быть это призвание? Если в ближайшие 5 лет не уйду, значит точно останусь.

- Здесь получается замкнутый круг – низкие зарплаты родителей не позволяют открывать хорошие садики?

- Я считаю, что государство должно помогать всем детским садам. 30-38 тысяч тенге на одного ребенка – это очень мало. На самом деле городу выгодно давать дотации, чем строить сады, тратить на еду, помещение, зарплаты, комуслуги. Я потихоньку собираю союз дошкольников, мы общаемся и считаем, что было бы логичным повысить сумму и количество госдотаций. Мы считали, что расходы на строительство одного садика составят 2 млн долларов, а еще плюс ежемесячно полностью его держать на балансе. 38 тысяч это где-то 10% от расходов на госсады. Там крутятся очень большие деньги. В таком случае цены для родителей станут более доступными.

- Легко ли контактировать с акиматом?

- Честно говоря, я еще ни разу не была ни у кого на приеме в кабинете. Приезжаю в акимат, при входе есть телефон, через него созваниваюсь, и мне на любой вопрос отвечают, что вся информация на сайте. Когда будет конкурс, никогда не знаешь. На сайте объявление появляется, через несколько дней его уже нет. Кто успел, тот успел. Теперь хочу найти кого-то, подключила мужа, может быть через него найдутся знакомые, потому что коллеги, у кого также бизнес связан с детскими садами, говорят, что получили дотации таким образом.

- Что Вы делаете, чтобы предотвратить случаи насилия в детских садах? Новости с душераздирающими историями появляются регулярно…

- Я сама очень боюсь таких историй. По опыту знаю, что даже стажировка не показывает, какой на самом деле человек. Мы, конечно, берем все необходимые справки, но они не рассказывают о человеке все, и что с ним что-то не так будет видно в течение месяца-двух. Поэтому я частенько устраиваю чаепития, чем-то угощаю сотрудников, постоянно с ними разговариваю, чтобы узнать, у кого какие дома есть проблемы, кто переживает стресс, может, у кого-то ссоры с мужем, свекровью. Стараюсь не оставлять их один на один с проблемами, помогаю, чем могу. Всегда всех отпускаю, когда кто-то отпрашивается, куда-то за паспортом, в магазин, по семейным делам. Они работают с 8 утра до 7 вечера. Все мы люди. И я верю, когда ты относишься к людям с готовностью оказать любую помощь, они не смогут такое устроить с ребенком. Ну и, конечно, проверяю их. Потихоньку прихожу, незаметно наблюдаю, слушаю, потому что камеры звук не передают, они могут улыбаться и говорить что попало. Особенно не люблю, когда детей хватают за одежду и тянут. Я была свидетелем двух таких случаев, с этими сотрудниками сразу распрощалась. Но в мире много хороших людей. Я молюсь каждый день, чтобы мне попались хорошие сотрудники, родители и дети. Своим сотрудникам я всегда хочу сделать что-то хорошее. Сейчас у многих из них есть проблемы с жильем. Если второй филиал садика будет полный, он будет нормальные деньги приносить, несколько миллионов. Я хочу хотя бы полгода откладывать определенную сумму, чтобы я могла помочь внести им первоначальный взнос. Это, во-первых, контракт на долгосрочное сотрудничество, во-вторых, у них будут свои квартиры. По-другому со своих зарпалат они не соберут. Аренда квартиры 100-120 тысяч тенге, плюс на питание нужны средства, ну и что там остается?

- Насколько сложно найти замену воспитателям и нянечкам?

- Этот вопрос – настоящая боль. В определенный отрезок времени как будто никто не учился на воспитателей – это где-то с 1995 по 2005 годы. Это какая-то пропасть, в этот период в основном учились на учителей начальных классов с 1 по 4 классы, на психологию, педагогику дошкольного образования. У нас должен быть воспитатель дошкольного образования. В основном, если и обучаются на воспитателей, то в колледжах, а дальше при поступлении в вузы – уходят на психолога, учителя. Соответственно можно сказать, что на рынке нет воспитателей. Если они есть, то им старше 45-50 лет либо они только окончили университет. Буквально вчера я скачала 580 резюме, из них прямых воспитателей оказалось 10-15 штук. Тем, кто старше 50 лет, по видеозаписям камеры видно, что им тяжело, я боюсь их напугать активными играми, заданиями по пятницам. Соответственно, я смотрю тех, у кого есть хотя бы 2-3 года опыта, мне важен, чтобы у них был хоть какой-то контакт с детьми. Потом я их перестраиваю, под нашу программу, под наше мировоззрение, мы не ставим детей в угол, не ругаем, не кричим, даже тон голоса повышаем крайне редко, чтобы собрать детей на утренники или в целях безопасности. Я своим воспитателям говорю, стреляйте глазами, потому что это чей-то единственный ребенок, чей-то младший ребенок, чей-то любимый внук, нужно найти ко всем подход.

- По каким качествам вы подбираете персонал?

- Дети очень любят любовь, они это чувствуют, когда их обнимаешь, целуешь, ласкаешь. У меня даже были учителя информатики и физкультуры. Можно подумать, какое они имеют дело к воспитанию малышей? Но зато они любят детей. А что Вам важно? Их образование или их умение ладить и любить детей. Поэтому самый важный критерий для меня, чтобы воспитатель любил детей. Когда приходят новенькие, я даю им задание идти в группу и познакомиться с детьми. И по тому, как они себя ведут, уже можно сделать выводы. Или она зашла молча, постояла, понаблюдала или с приветствием сказала детям: «Я хочу к вам на работу устроиться, меня вот так зовут, я знаю вот такие игры». Такой человек сразу завладевает вниманием детей, и они начинают на нее смотреть как на друга. Мне важно, что воспитатели были другом для детей, чтобы они смотрели не сверху, а могли на коленки встать и сказать «привет, давай дружить». Еще мне важно, чтобы воспитатели относились с заботой, потому что здесь, в саду, они становятся для детей мамами, они должны их защищать даже от повара, если она заставляет его есть против воли. Я представляю картину, как курочка квохчет за своими цыплятами, оберегает их и любит. Я больше смотрю на характер, для этого они проходят недельную стажировку. На образование я смотрю, к сожалению, в последнюю очередь. Я, конечно, очень хочу, чтобы они имели хорошее высшее образование, но бывает так, что образованные воспитатели с высшей категорией приходят к нам из госсада. Они такие строгие, всех муштруют. Я запрещаю даже строить детей по двое, потому дети разные, один бежит, другой медлительный, и один тянет другого, второй падает. Сейчас не такое время, не нужно их строить. Или заставляют отпрашиваться в туалет, и бедный ребенок боится просто рот открыть, у нас дети сами объявляют: «я в туалет» или «я домой». Время уже другое, другое отношение, дети другие. Потом я отправляю их на курсы по повышению квалификации.

Любовь к детям проявляется и в подготовке к занятиям. Если человек не равнодушен, и видит, что чего-то не хватает, он заранее сам на свои средства докупит элементы, краски, материалы, не ждут, пока я все привезу. Я все это вижу, и в конце месяца бонусом возвращаю весь расход и добавляю сверху. Когда человек любит свою работу, то они всегда хочет ее улучшить, что-то предлагает, приносит что-то интересное детям, хочет что-то новое показать, чему-то научить. Это очень важно – больше человечности и любви.

- Благодарю за беседу!