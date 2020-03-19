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Дети гуляли на крыше многоэтажки в Атырау

19 Марта 2020 08:43
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Дети гуляли на крыше многоэтажки в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Жители города Атырау засняли на видео детей, гуляющих на крыше многоэтажного дома, передает МИА «Казинформ».

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На крышу дома №14 в микрорайоне Нурсая Атырау дети сумели попасть через открытую дверь, ведущую сюда.

Жители расположенного напротив дома сняли видео небезопасных прогулок на высоте и загрузили в интернет.

«По данному факту участковые инспектора управления полиции Атырау сделали предупреждение руководству кооператива собственников квартир, обслуживающего микрорайон Нурсая. Сотрудники КСК запаяли дверь для выхода на крышу дома и установили замок. Сейчас участковые инспектора полиции совместно с руководителями КСК проверяют кровли многоэтажных домов», - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.


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Ключевые слова: Атырауская область, Происшествия, Общество,
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Автор:

Багдат Хасенова

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