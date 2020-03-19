Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Дети гуляли на крыше многоэтажки в Атырау
19 Марта 2020 08:43
Поделиться:
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Жители города Атырау засняли на видео детей, гуляющих на крыше многоэтажного дома, передает МИА «Казинформ».
Новости по темеПассажирка выпала из салона автобуса в Актобе Два человека пострадали из-за взрыва газовоздушной смеси в Талдыкоргане Снял деньги с карточки пенсионерки под предлогом помощи житель Усть-Каменогорска
На крышу дома №14 в микрорайоне Нурсая Атырау дети сумели попасть через открытую дверь, ведущую сюда.
Жители расположенного напротив дома сняли видео небезопасных прогулок на высоте и загрузили в интернет.
«По данному факту участковые инспектора управления полиции Атырау сделали предупреждение руководству кооператива собственников квартир, обслуживающего микрорайон Нурсая. Сотрудники КСК запаяли дверь для выхода на крышу дома и установили замок. Сейчас участковые инспектора полиции совместно с руководителями КСК проверяют кровли многоэтажных домов», - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.
Ключевые слова: Атырауская область, Происшествия, Общество,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Больницы Туркестанской области перешли на карантинный режим
- В китайском Ухане не выявлено новых случаев заражения коронавирусом
- Заболевшего коронавирусом россиянина зарегистрировали в Алматы
- Сброс в Урал воды из Ириклинского водохранилища увеличат более чем в 30 раз
- Каждый вечер аплодируют медперсоналу в Бельгии
- О запасах социально значимых продуктов рассказали в Атырау
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047