Дети гуляли на крыше многоэтажки в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Жители города Атырау засняли на видео детей, гуляющих на крыше многоэтажного дома, передает МИА «Казинформ».

На крышу дома №14 в микрорайоне Нурсая Атырау дети сумели попасть через открытую дверь, ведущую сюда.

Жители расположенного напротив дома сняли видео небезопасных прогулок на высоте и загрузили в интернет.

«По данному факту участковые инспектора управления полиции Атырау сделали предупреждение руководству кооператива собственников квартир, обслуживающего микрорайон Нурсая. Сотрудники КСК запаяли дверь для выхода на крышу дома и установили замок. Сейчас участковые инспектора полиции совместно с руководителями КСК проверяют кровли многоэтажных домов», - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.