Дети должны развиваться в ногу со временем в городе и на селе - педагог из Жетысу
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Учитель средней школы №2 города Талдыкоргана Светлана Грибанова считает особенно важным моментом в выступлении Президента на заседании Национального совета общественного доверия курс на сокращение разрыва между сельским и городским школьным образованием, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«К сожалению, эта проблема существует сегодня в отдельных уголках нашей страны. Сегодня Казахстан вступил в новую веху своего развития, и я убеждена, что наши дети не должны отставать от этого развития, идти в ногу со временем, независимо от места проживания, чтобы в будущем им не пришлось сталкиваться с такого рода барьером уже при выборе будущей профессии», - пояснила С. Грибанова.
Отдельно в ходе заседания НСОД речь шла о дистанционном образовании, с которым нам пришлось всем столкнуться.
«В этой связи главная задача для нас, педагогов, состояла в том, чтобы продолжить обучающий курс в новых условиях. И надо отдать должное нашим детям, которые с легкостью перешли на новый этап обучения», - отметила педагог.
К слову, Светлана Грибанова в ходе дистанционного преподавания сама старалась внести новшества в обучающий процесс. К примеру, в социальной сети Instagram для учеников начальных классов были организованы видеоуроки с хэштегом #яркиемоментыдистанционки2г.
«В них ребята читали стихотворения, которые им были заданы в качестве домашнего задания, сами проводили уроки самопознания, физической культуры, предлагая одноклассникам проводить время вместе, хоть и по разные стороны экрана компьютера», - рассказывает учитель.
К каждому уроку педагог подготовила слайды и видеоматериалы, помогающие ребятам с легкостью усвоить новый материал.
«Детям очень нравилась наша форма подачи и восприятия информации. Самое активное участие они принимали в уроке физической культуры. Весело, интересно, ведь они сами придумывали упражнения, а главное – чувствовали себя учителями. Мы, все учителя, очень переживали, как перейдем на дистанционное обучение. Оказалось, все просто. Мы своевременно знакомили детей с новыми темами согласно программе, они ответственно подходили к выполнению домашнего задания, отправляли его нам. Так что мы не испытали особых проблем», - резюмировала Светлана Грибанова.
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