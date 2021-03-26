Дети до 14 лет стали чаще болеть коронавирусом в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Рост случаев заболевания коронавирусом среди детей отмечается в Нур-Султане. Об этом заявила главный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметила главный санврач города, по возрастной структуре более подверженными к данной инфекции являются взрослые в возрасте 40 - 49 лет – 23,9 %, 50 лет и старше – 23,4 %, также дети до 14 лет – 20,3 %.

«В динамике наблюдается рост случаев заболевания среди детей до 14 лет на 5 %, при этом в марте произошел рост заболевших в 1,5 раза среди детей в возрасте 2-6 лет», - сообщила главный санврач в ходе брифинга.

В основном болеет работающее население - 43 %, не работающие - 22,3 %, пенсионеры - 11,7 %.

«Наблюдается увеличение на 2 % заболевших среди пенсионеров, также рост наблюдается среди школьников - на 3,4 % (январь – 9,6 %, февраль – 11,6 %, март – 13 %)», - отметила С. Бейсенова.

В управлении общественного здравоохранения ранее сообщили, что эпидситуация в Нур-Султане схожа с прошлогодним летним периодо м. Столица находится в «красной» зоне. С 14 марта отмечается прирост заболеваемости на 24%.



