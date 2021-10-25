Дети до 14 лет стали чаще болеть коронавирусом в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- С начала года в Алматы свыше 3 тысяч учеников в возрасте до 14 лет заболели коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировали в управлении общественного здоровья Алматы, заболеваемость коронавирусом среди детей по сравнению с прошлым годом увеличилось.

«За девять месяцев текущего года среди детей до 14 лет зарегистрировано 3438 случаев КВИ. За анологичный период 2020 года зарегистрировано 363 случая заражения коронавирусом»,- прокомментировали в управлении.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в Алматы заболели 2960 школьников.

По данным акимата, 1737 школьников заболели во время офлайн-обучения, а 1223 во время учебы онлайн.

Кроме того, главный санитарный врач города отметил, что если раньше при коронавирусе превалировал диарейный синдром, то сейчас доминирует нейротоксический синдром. То есть, наблюдается ухудшение памяти, пациенты зачастую теряют сознание. При нейротоксическом синдроме в первую очередь поражается головной мозг.