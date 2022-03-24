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    16:01, 24 Март 2022 | GMT +6

    Дети, беременная женщина и пожилые люди – кого спасли в непогоду в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Более 20 человек эвакуировали с заснеженной трассы сельский участковый и представители акимата в Ерейментауском районе Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, несмотря на неоднократные предупреждения ДЧС и ограничение движения для всех видов транспорта, водители нескольких сотен автомашин оказались в снежной ловушке.

    «Целая спасательная операция была проведена участковым инспектором полиции капитаном Асетом Уваисовым, обслуживающим село Новормарковка, и акимом Григорием Самойленко 23 марта на трассе республиканского значения «Нур-Султан – Ерейментау - Шидерты», где из-за метели была практически нулевая видимость и автомашины не могли продолжать движение. На помощь водителям и пассажирам, оказавшимся в сложной ситуации, поспешили участковый, аким и местный ветеринарный врач Сагындык Битаков. Двумя автомашинами с трассы были отбуксированы транспортные средства, у которых произошла поломка», - сообщили в ведомстве.

    Для временного размещения людей при содействии местных исполнительных органов в средней школе села Новомарковка был организован пункт обогрева. Сюда А. Уваисовым были эвакуированы водители и пассажиры застрявших машин.

    В тот же день помощь полицейских потребовалась водителям еще трех автомашин, попавших в дорожно-транспортное происшествие из-за погодных условий.

    «Всего за день в пункт обогрева были доставлены около 20 человек, в том числе дети, беременная женщина и пожилые люди. К счастью, никто из них не пострадал, их жизни и здоровью ничего не угрожает», - добавили в полиции.

    Автодорога «Нур-Султан – Ерейментау - Шидерты» закрыта, спасенные граждане находятся в селе Новомарковке, они обеспечены горячим питанием.


    Теги:
    Погода Транспорт Происшествия Акмолинская область
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