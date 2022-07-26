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Дети бегали по карнизу 10-этажного дома в Актау
26 Июля 2022 14:19

Дети бегали по карнизу 10-этажного дома в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Родители детей, бегающих по карнизу 10-этажного жилого дома, привлекли к ответственности в городе Актау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях появилось видео, в котором маленькие дети бегают по карнизу 10-этажного дома. Позже стало известно, что инцидент произошел в ЖК «Атакент» в городе Актау. На кадрах видно, как маленькая девочка выходит из окна многоквартирного дома, а за ней следуют еще двое детей.

Случаи прокомментировали в департаменте полиции Мангистауской области.

«Ювенальная полиция в оперативном порядке направилась в квартиру. В целях предупреждения подобных ситуаций проведены профилактические беседы с несовершеннолетними детьми, а также с их родителями. Родители привлечены к ответственности по ч. 1 статьи 127 Кодекса об административных правонарушениях»,-говорится в сообщении.

Полиция призвала жителей города не оставлять детей без присмотра для обеспечения их безопасности.

Кадр из видео

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Автор:
Корреспондент

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