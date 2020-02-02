+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -11 °С
Алматы: -6 °С
USD 379.02 EUR 417.98
RUB 5.99 CNY 54.64
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Детей завалило снежной массой в ВКО: один ребенок погиб

2 Февраля 2020 23:40
Поделиться:
Детей завалило снежной массой в ВКО: один ребенок погиб

ШЕМОНАИХА. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане погиб ребенок, которого завалило снежной массой, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям ВКО.

Новости по теме
Мальчик скончался, упав в открытый колодец в Алматинской области

В ДЧС ВКО сообщили, что 2 февраля в городе Шемонаиха четверо детей играли на берегу одноимённой реки, и двоих из них завалило снегом.

«Снежная масса в течение зимнего периода скопилась на берегу, в результате чего образовался снежный козырек. Ребенка 2004 года рождения завалило частично, и дети сами его вытащили, а затем побежали за помощью. Получив сигнал о помощи спасатели незамедлительно выехали к месту происшествия. Мальчика 2006 года рождения искали спасатели, кинологический расчет оперативно-спасательного отряда, полицейские и местные жители. Проводилась расчистка снежной массы, под которой он находился», - пояснили в ДЧС ВКО.

На месте поисковых работ находился и начальник отдела по чрезвычайным ситуациям района Даиров Курмаш, который сообщил, что снег в этой местности очень плотный и есть угроза срыва другой части козырька.

«В связи с чем, работы проводились аккуратно, но в тоже время все старались копать снег очень быстро. В ходе поисковых работ, собака обозначила место нахождение ребенка, но к сожалению было уже поздно, мальчик был найден под 3 метровой толщей снега мертвым», - сообщили в департаменте по ЧС.

Спасатели предупреждают, что сход снежной массы не безопасен для жизни и возможен даже на небольших возвышенностях.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Происшествия,
Поделиться:

Автор:

Орал Ерланулы

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив