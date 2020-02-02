Детей завалило снежной массой в ВКО: один ребенок погиб

ШЕМОНАИХА. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане погиб ребенок, которого завалило снежной массой, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В ДЧС ВКО сообщили, что 2 февраля в городе Шемонаиха четверо детей играли на берегу одноимённой реки, и двоих из них завалило снегом.

«Снежная масса в течение зимнего периода скопилась на берегу, в результате чего образовался снежный козырек. Ребенка 2004 года рождения завалило частично, и дети сами его вытащили, а затем побежали за помощью. Получив сигнал о помощи спасатели незамедлительно выехали к месту происшествия. Мальчика 2006 года рождения искали спасатели, кинологический расчет оперативно-спасательного отряда, полицейские и местные жители. Проводилась расчистка снежной массы, под которой он находился», - пояснили в ДЧС ВКО.

На месте поисковых работ находился и начальник отдела по чрезвычайным ситуациям района Даиров Курмаш, который сообщил, что снег в этой местности очень плотный и есть угроза срыва другой части козырька.

«В связи с чем, работы проводились аккуратно, но в тоже время все старались копать снег очень быстро. В ходе поисковых работ, собака обозначила место нахождение ребенка, но к сожалению было уже поздно, мальчик был найден под 3 метровой толщей снега мертвым», - сообщили в департаменте по ЧС.

Спасатели предупреждают, что сход снежной массы не безопасен для жизни и возможен даже на небольших возвышенностях.