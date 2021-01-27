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    23:58, 26 Январь 2021 | GMT +6

    Детей за рулем тяжелого погрузчика остановили полицейские на трассе в Мангистау

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    ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками роты патрульной полиции Жанаозена на трассе был остановлен тяжелый погрузчик, за рулем которого находились несовершеннолетние дети, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Lada.kz.

    26 января, в интернет попало видео, на кадрах которого видно, что за рулем трактора находится несовершеннолетний ребенок.

    «По данному факту сотрудниками роты патрульной полиции Жанаозена на родителя несовершеннолетнего был составлен протокол по части 5 статьи 612 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях». Также сотрудниками по делам несовершеннолетних были составлены протоколы по статье 127 (Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего) и статье 128 (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения)», - сообщили в полиции региона.


    В ведомстве также уточнили, что инцидент произошел в октябре прошлого года, но кадры были опубликованы в сети лишь сегодня.

    Материалы дела передали в отдел по защите прав несовершеннолетних при акимате Жанаозена.


    Теги:
    Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Видео Общество Происшествия Правоохранительные органы Мангистауская область
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