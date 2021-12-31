Детей в новогодней «упаковке» выдали роженицам в ВКО

АЯГОЗ. КАЗИНФОРМ - В Аягозской межрайонной больнице Восточно-Казахстанской области вот уже несколько лет выписывают новорожденных в необычных нарядах. И вот в этом году детей нарядили в костюмы Дедов Морозов, передает Semeynews.kz.

«Коллектив медорганизаций специально готовит и шьет наборы с новогодней тематикой для выписки детей. Одежда для малышей стерилизована в соответствии с санитарными требованиями. Сейчас в нашем родильном отделении в день 5-6 детей появляется на свет», — рассказал главный врач Аягозской межрайонной больницы Шалкар Омаров.

В пресс-службе управления здравоохранения ВКО отметили, что оригинальные костюмы малышей растрогали и мам.

«Моя малышка в этом милом костюмчике, в этом колпачке, это прямо как подарок на Новый год. Ведь это и есть самый лучший подарок, уходящий год подарил нашей семье нового члена, тем праздник еще особеннее. Огромное спасибо коллективу нашей больницы», — делится впечатлениями одна из мам.

К слову, в данном медучреждении есть традиция при выписке наряжать младенцев не только в новогодние костюмы, но и в честь празднования Наурыз мейрамы.