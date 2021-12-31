+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -5 °С
USD 431.67 EUR 487.79
RUB 5.77 CNY 67.73
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Детей в новогодней «упаковке» выдали роженицам в ВКО

31 Декабря 2021 16:16
Поделиться:
Детей в новогодней «упаковке» выдали роженицам в ВКО

АЯГОЗ. КАЗИНФОРМ - В Аягозской межрайонной больнице Восточно-Казахстанской области вот уже несколько лет выписывают новорожденных в необычных нарядах. И вот в этом году детей нарядили в костюмы Дедов Морозов, передает Semeynews.kz.

Новости по теме
Антитела у рожденных от вакцинированных матерей детей хотят исследовать в Алматы

«Коллектив медорганизаций специально готовит и шьет наборы с новогодней тематикой для выписки детей. Одежда для малышей стерилизована в соответствии с санитарными требованиями. Сейчас в нашем родильном отделении в день 5-6 детей появляется на свет», — рассказал главный врач Аягозской межрайонной больницы Шалкар Омаров.

В пресс-службе управления здравоохранения ВКО отметили, что оригинальные костюмы малышей растрогали и мам.

«Моя малышка в этом милом костюмчике, в этом колпачке, это прямо как подарок на Новый год. Ведь это и есть самый лучший подарок, уходящий год подарил нашей семье нового члена, тем праздник еще особеннее. Огромное спасибо коллективу нашей больницы», — делится впечатлениями одна из мам.

К слову, в данном медучреждении есть традиция при выписке наряжать младенцев не только в новогодние костюмы, но и в честь празднования Наурыз мейрамы.


Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область   #Общество  
Поделиться:
Новости по теме
Антитела у рожденных от вакцинированных матерей детей хотят исследовать в Алматы
Популярное
1 Когда полностью заработают две новые станции метро в Алматы
2 Бибисара Асаубаева стала чемпионкой мира по шахматам
3 480 заболевших коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане
4 В семи городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 31 декабря
5 Как будут работать автобусы и метро на выходных в Алматы
6 Телеграммы поздравления поступают в адрес Касым-Жомарта Токаева по случаю Нового года
Читайте также
Чем запомнился казахстанцам 2021 год
Руководитель колледжа на полученную к празднику премию купил подарки 100 детям павлодарского села
Когда полностью заработают две новые станции метро в Алматы
Бибисара Асаубаева стала чемпионкой мира по шахматам
480 заболевших коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане
В семи городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 31 декабря
Как будут работать автобусы и метро на выходных в Алматы
Телеграммы поздравления поступают в адрес Касым-Жомарта Токаева по случаю Нового года
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив