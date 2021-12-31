Детей в новогодней «упаковке» выдали роженицам в ВКО
АЯГОЗ. КАЗИНФОРМ - В Аягозской межрайонной больнице Восточно-Казахстанской области вот уже несколько лет выписывают новорожденных в необычных нарядах. И вот в этом году детей нарядили в костюмы Дедов Морозов, передает Semeynews.kz.
«Коллектив медорганизаций специально готовит и шьет наборы с новогодней тематикой для выписки детей. Одежда для малышей стерилизована в соответствии с санитарными требованиями. Сейчас в нашем родильном отделении в день 5-6 детей появляется на свет», — рассказал главный врач Аягозской межрайонной больницы Шалкар Омаров.
В пресс-службе управления здравоохранения ВКО отметили, что оригинальные костюмы малышей растрогали и мам.
«Моя малышка в этом милом костюмчике, в этом колпачке, это прямо как подарок на Новый год. Ведь это и есть самый лучший подарок, уходящий год подарил нашей семье нового члена, тем праздник еще особеннее. Огромное спасибо коллективу нашей больницы», — делится впечатлениями одна из мам.
К слову, в данном медучреждении есть традиция при выписке наряжать младенцев не только в новогодние костюмы, но и в честь празднования Наурыз мейрамы.
- Семей встретит 2022 год без салюта
- Замерзающего в дороге путника довезли в соседнее село туркестанские полицейские
- 289 пострадавших спасли врачи центра медицины катастроф в ВКО в 2021 году
- Без бюджетных средств украсили Петропавловск к Новому году
- Чем запомнился казахстанцам 2021 год
- Руководитель колледжа на полученную к празднику премию купил подарки 100 детям павлодарского села
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана