Детей в Алматы бесплатно обучат катанию на горных лыжах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В рамках социального проекта «Алматы спорты» проводится набор на бесплатное обучение катанию на горных лыжах детей от 10 до 12 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Обучение проходит со 2 по 31 декабря

«Каждому ребенку предоставляется уникальная возможность получить четыре урока у квалифицированных инструкторов. Занятия будут проходить по 60 минут, в две смены: первая смена – с 8 утра; вторая с 14:00. От организаторов будет предоставлен трансфер до горнолыжного курорта и снаряжение (лыжи, палки, ботинки, шлем)», - сообщили в акимате Алматы. Регистрацию можно пройти на сайте almatysporty.kz.