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Детей  в Алматы бесплатно обучат катанию на горных лыжах

4 Декабря 2019 22:44
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Детей  в Алматы бесплатно обучат катанию на горных лыжах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В рамках социального проекта «Алматы спорты» проводится набор на бесплатное обучение катанию на горных лыжах детей от 10 до 12 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Обучение проходит со 2 по 31 декабря

«Каждому ребенку предоставляется уникальная возможность получить четыре урока у квалифицированных инструкторов. Занятия будут проходить по 60 минут, в две смены: первая смена – с 8 утра; вторая с 14:00. От организаторов будет предоставлен трансфер до горнолыжного курорта и снаряжение (лыжи, палки, ботинки, шлем)», - сообщили в акимате Алматы. Регистрацию можно пройти на сайте almatysporty.kz.

фото : pandaland.kz
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Ключевые слова: Алматы, Общество,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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