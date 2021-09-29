Детей спасли из запертой квартиры в Степногорске

СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В городе Степногорске Акмолинской области спасли детей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Пожарным-спасателям города Степногорска поступило телефонное сообщение о том, что по адресу: г. Степногорск, 9-й микрорайон, требуется помощь сотрудникам полиции для проникновения в квартиру.

По прибытию стало известно, что на втором этаже пятиэтажного дома находятся маленькие дети, которые закрылись изнутри и не могут открыть дверь. Оценив обстановку дежурная смена СПЧ-3 при присутствии сотрудников полиции с помощью трехколенной лестницы через балкон проникли в квартиру и спасли детей.

«Отрадно, что дети нас не испугались, хотя брату и сестре всего два и три года. Спасибо родителям, что рассказывали ранее детям о пожарных, так как они, увидев форму доверились нам, и не плакали. Просим родителей не оставлять детей одних. В этот раз все закончилось благополучно, но часто любопытные дети, оставаясь одни играют со спичками, и тогда может случиться трагедия» – рассказал старший инженер СПЧ-3 города Степногорска Руслан Ахетов.



