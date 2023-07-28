Детей спасли близ реки Есик во время паводка в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – Дети вышли на прогулку и не смогли вернуться домой из-за резкого подъема уровня воды в реке Есик, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по ЧС Алматинской области.

«28 июля в 16:55 в дежурную часть ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в Рахатском сельском округе Енбекшиказахского района, на островке около дач из-за подъема уровня воды в реке Есик, остались несовершеннолетние дети – мальчики 2011 и 2012 годов рождения. На место происшествия незамедлительно направили сотрудников департамента по ЧС Алматинской области», - проинформировали в ведомстве.

Сотрудники ЧС при использовании техники в 17:17 спасли детей. Пожарный-спасатель Руслан Алпысбаев перенес одного из них на руках, второго мальчика перенес водитель пожарной части №3 Багжан Оразымбетов. В медицинской помощи дети не нуждались.

Напомним, дорогу на озеро Иссык и обсерваторию Ассы-Тургень закрыли из-за угрозы формирования селей в горной местности. Ранее ДЧС Алматы объявил о высокой селевой опасности в горах.

Недавно на плотине Талгар в результате селевого паводка произошел размыв на правой стороне земляной дамбы. 21 июля сообщалось о сходе селевого потока в Алматинской области.