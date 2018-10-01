Детей со сложными патологиями осмотрели в Алматы южнокорейские врачи

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ведущие профессора из Южной Кореи провели прием детей со сложными диагнозами из Алматы и Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках визита корейских врачей, профессор-ортопед, заведующий центра позвоночника Госпиталя Пусанского Национального Университета (ГПНУ) Ли Чжон-Соп и профессор-нейрохирург ГПНУ Шин Тхэ-Хи бесплатно проконсультировали детей с различными патологиями. Маленьких пациентов консультировали на базе клиники «Аксай» при АО «Национальный медицинский университет». Ортопед Ли Чжон-Соп уже в четвертый раз приезжает в Казахстан для осмотра детей, в этот раз он официально представлен в качестве амбассадора благотворительного фонда «АЯЛА».





На прием к корейским специалистам, который продолжался два дня, смогли попасть дети, проживающие не только в Алматы, но и в Алматинской области. По традиции, врачи заранее ознакомились с историями болезней маленьких пациентов. В первую очередь осматривали детей со сложными диагнозами.



Всего за 2,5 года сотрудничества между фондом и ГПНУ, консультации получили около 400 детей Алматы, Актобе и Алматинской области. По итогам предыдущих визитов два ребенка из Казахстана были бесплатно прооперированы в Пусане, сейчас они находятся в Алматы для контрольных консультаций корейских профессоров.



«Нам очень хочется продолжать сотрудничество с казахстанской медициной. За 2,5 года была проделана плодотворная работа, сейчас мы ставим себе новые цели и планируем переходить к более долгосрочным проектам. На данный момент я вижу продолжение нашего сотрудничества в трёх направлениях. Первое: нужно установить и внедрить систему телемедицины. Территория Казахстана большая, в каждом городе разный уровень медицины. С помощью телемедицины легко можно будет обмениваться опытом между врачами. Второе: систематизированная программа по проведению медицинских проектов. Нужно создать специальную команду, которая будет заниматься именно нашими медицинскими проектами. Мы как раз сейчас обсуждаем направления, которые интересны Казахстану для работы в будущем году. И третье направление - обучение медицинского персонала. Многие казахстанские врачи приезжают к нам в госпиталь на повышение квалификации. Я думаю, что и в Казахстане есть чему поучиться нашим корейским врачам. Вместе мы сможем внести посильный вклад в развитие медицины в наших странах», - сказал президент Госпиталя Пусанского Национального Университета Ли Чан-Хун.



К слову, Госпиталь Пусанского национального университета подарил современное оборудование для телемедицины клинике «Аксай» при Национальном медицинском университете. Это позволит врачам двух стран проводить консультации и обсуждения диагнозов в онлайн-режиме.



Специально для открытия центра и подписания меморандума о сотрудничестве с казахстанским медучреждением, в Алматы приехал президент ГПНУ Ли Чан-Хун. Документ от АО «Национальный Медицинский Университет» подписал ректор Талгат Нургожин. Клиника «Аксай», имеющая социальную направленность, ежегодно принимает на лечение тысячи детей со всего Казахстана, которым не могут помочь в других организациях здравоохранения. Врачи Университетской клиники «Аксай» КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова имеют соответствующую квалификацию и допуск к проведению сложнейших видов высокоспециализированной медицинской помощи.







