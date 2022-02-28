Детей со сложной деформацией позвоночника вылечили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Детей со сложной деформацией позвоночника вылечили в Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В университетской клинике «Аксай» КазНМУ им. С.Д. Асфендирова недавно провели серию операций по коррекции сложных форм сколиоза. Подросткам в возрасте 15-17 лет сделали завершающий этап хирургического вмешательства, сделав спину ровной.​

Сколиотическая деформация позвоночника - это серьезное искривление, которое выражается смещением позвонков в разные стороны. Такая патология может быть как врожденной, так и приобретенной.

С таким диагнозом в университетскую клинику на протяжении 5 лет приезжают дети из разных регионов страны. Именно здесь специализируются на проведении сложнейших операций по коррекции позвоночника.

«Суть этих операций заключается в установке сложных транспедикулярных конструкций, благодаря которым мы исправляем деформацию позвоночника. То есть в тело позвоночника устанавливаются винты, а в некоторых случаях​ за дужки позвонка или за поперечные отростки мы устанавливаем крючки и фиксируем их металлическим стержнем, благодаря которому исправляем саму деформацию. Учитывая то, что позвоночник чрезвычайно важный орган, внутри него находится спиной мозг, одним из тяжелых осложнений является повреждение спинного мозга. Слава Богу, таких осложнений не было у нас, но все равно есть определенные риски. Поэтому мы очень тщательно готовимся к этим операциям, подбираем специальные конструкции в зависимости от ширины и длины дужек, размеров тел, в зависимости от степени деформации и индивидуально подбираем ту или иную конструкцию для устранения деформации», - рассказал заведующий детским ортопедическим отделением университетской клиники Исамдун Харамов.

За несколько дней помогли четверым детям. Все операции прошли успешно. В основном пациентам провели завершающий этап коррекции позвоночника. В клинике​ изначально проводят операции в несколько этапов, что минимизирует риски и значительно сокращает период восстановления.

«То есть мы всю операцию делим на несколько этапов. Первый этап, это когда по вогнутой стороне устанавливаем конструкцию, потом в последующем делаем подтяжку, то есть тянем по ходу роста ребенка. И окончательный период, уже где-то к 15-16 годам мы устанавливаем эту конструкцию на вторую сторону позвоночника, при этом фиксируя весь позвоночный столб выведением деформации в более выгодное функциональное положение», - отметил хирург.

16-летней Алине уже сделали завершающий этап коррекции позвоночника. Впервые операцию девочке провели 2 года назад. Тогда у нее был большой горб на спине. Затем пациентке сделали подтяжку металлических конструкций, то есть дополнительную коррекцию сколиоза. На днях ей установили последние конструкции для полной фиксации и коррекции позвоночника. Сейчас у девочки абсолютно ровная спина.

«Я живу здесь неподалеку, обратились сюда, чтобы исправить деформацию позвоночника, чтобы быть здоровой. Оказалось, что не зря. Теперь все хорошо. Спина теперь не болит», - поделилась пациентка.

Все операции в университетской клинике проводят абсолютно бесплатно. Университет закупает необходимый материал (специальные металлические конструкции) даже больше, чем необходимо, чтобы у всех детей, нуждающихся в такой коррекции, была возможность получить помощь вовремя. Ведь после 18 лет сделать такую операцию здесь будет невозможно.

Приезжают на лечение в основном из южных областей Казахстана. Но двери медучреждения открыты для всех.

Подобные операции в университетской клинике проводят на протяжении 5 лет. За это время новую здоровую жизнь врачи подарили полсотни пациентам.

Если раньше такие процедуры проводили на протяжении 5-7 часов, то сейчас длительной операции почти вдвое короче. Главным риском остается возможность повреждения спинного мозга, потому что металлические конструкции вживляют в непосредственной близости к нему, пояснили врачи.

«В Турции при таких операциях активно используют нейронавигацию. Эта навигационная система позволяет рассчитать размеры дужек, расстояние от дужек до тела, какой длины. В будущем, думаю, у нас будет тоже такое оборудование, что тем самым облегчит труд хирургов, чтобы было менее инвазивно, менее травматично, менее рискованно. Потому что как я сказал, установка этих винтов, крючков является риском повреждения спинного мозга», - отметил Исамдун Харамов.