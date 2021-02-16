Детей с переохлаждением эвакуировали с острова в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанской области спасатели оказали помощь детям, которые оказались на острове, окруженном водой, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуация ВКО.

В ДЧС рассказали, что на реке Ульбе оставленные без присмотра родителей трое детей 11 и 16 лет играли на противоположном берегу. Собравшись домой, ребята поняли, что самостоятельно выбраться они не смогут.

«Самый старший их них пошел вброд и, добравшись до ближайшего подразделения спасателей, сообщил о случившемся. На место происшествия оперативно прибыли спасатели СО и ОСО ДЧС ВКО. На специальной лодке они добрались до детей и эвакуировали их в безопасное место», - сообщили в ДЧС ВКО.

Замерзших детей осмотрели врачи Центра медицины катастроф, с признаками переохлаждения дети были доставлены в больницу.