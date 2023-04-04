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Детей с ментальными нарушениями будут направлять на санаторно-курортное лечение в РК

Автор:  
Серик Сабеков
4 Апреля 2023, 12:50
Детей с ментальными нарушениями будут направлять на санаторно-курортное лечение в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году 1000 детей с ментальными нарушениями будут направлены на санаторно-курортное лечение. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр сообщила, что с учетом предложений лиц с инвалидностью, с 1 июля планируется реализация следующих проектов:

обеспечение катетерами более высокого качества. Для этих целей при уточнении республиканского бюджета предусмотрено 328 млн тенге;

увеличение норматива предоставляемых гигиенических средств (подгузников) в 2 раза за счет средств местного бюджета;

«Впервые совместно с Министерством здравоохранения определены критерии для направления детей с ментальными нарушениями на санаторно-курортное лечение. В этом году в пилотном режиме будут направлены 1000 детей по стране», - сказала Тамара Дуйсенова.

Было отмечено, что в пилотном режиме рассматривается внедрение подушевого норматива и вовлечение частного сектора в социальные услуги. Пилот будет проводиться в 7 регионах.


Минздрав РК   Минтруда РК   Дети  
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