Детей-попрошаек выявили в Актюбинской области
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Факты попрошайничества среди детей выявлены в Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В рамках республиканской акции с 9 ноября было выявлено 4 факта попрошайничества детей в городах Хромтау и Кандыагаш. Дети просили милостыню на улицах. В Хромтау был задержан ученик 8 класса, который просил милостыню на автовокзале. Он из неполной неблагополучной семьи, семья нуждается в деньгах, мать стоит на учете. Живет в поселке в 10 километрах от города. Ребенок, видимо, приезжал каждый день на попутке до Хромтау и тут просил милостыню. Теперь мать будет привлечена к административной ответственности за неисполнение обязанности по воспитанию и образованию детей. Еще 3 факта выявлено в Мугалжарском районе. Всех родителей привлекут к административной ответственности», - говорит пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.
Также материалы в отношении законных представителей направлены на комиссию по защите прав несовершеннолетних, для рассмотрения поведения и принятия мер профилактического характера.
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