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Детей от COVID-19 будут прививать в поликлиниках Атырау
10 Ноября 2021 21:23
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В середине ноября в регионе стартует вакцинация от коронавирусной инфекции детей, беременных и женщин в период лактации, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения, детей в возрасте от 12 до 18 лет будут прививать в поликлиниках по месту жительства и только с согласия родителей.
«Прибытие первой партии израильской вакцины Pfizer, а это 17 550 доз, ожидается 12 ноября. Две морозильные камеры для хранения вакцин прибыли в регион 9 ноября. Всего в Атырауской области зарегистрировано 63 138 детей в возрасте от 12 до 18 лет. Из них вакцинации от COVID-19 подлежат 70% или 44 196 человек», - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения области.
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