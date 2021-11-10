Детей от COVID-19 будут прививать в поликлиниках Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В середине ноября в регионе стартует вакцинация от коронавирусной инфекции детей, беременных и женщин в период лактации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения, детей в возрасте от 12 до 18 лет будут прививать в поликлиниках по месту жительства и только с согласия родителей.

«Прибытие первой партии израильской вакцины Pfizer, а это 17 550 доз, ожидается 12 ноября. Две морозильные камеры для хранения вакцин прибыли в регион 9 ноября. Всего в Атырауской области зарегистрировано 63 138 детей в возрасте от 12 до 18 лет. Из них вакцинации от COVID-19 подлежат 70% или 44 196 человек», - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения области.