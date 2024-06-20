Детей на воспитание передавали по нотариальным доверенностям в СКО

В Северо-Казахстанской области мобильные группы прокуратуры выявили факты передачи детей вне установленного законом порядка, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы надзорного органа, в 970 случаях законными представителями дети передавались третьим лицам по нотариальным доверенностям для воспитания. При этом функциями по опеке и попечительству наделены только уполномоченные государственные органы. Практика выдачи нотариальных доверенностей привела к нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних.