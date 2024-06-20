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    16:14, 20 Июнь 2024 | GMT +6

    Детей на воспитание передавали по нотариальным доверенностям в СКО

    дети
    Фото: pixabay.com

    В Северо-Казахстанской области мобильные группы прокуратуры выявили факты передачи детей вне установленного законом порядка, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы надзорного органа, в 970 случаях законными представителями дети передавались третьим лицам по нотариальным доверенностям для воспитания. При этом функциями по опеке и попечительству наделены только уполномоченные государственные органы. Практика выдачи нотариальных доверенностей привела к нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних.

    - По актам надзорного органа нотариусами отменено свыше 55 доверенностей, уполномоченным органом с законными представителями проведена праворазъяснительная работа. В результате 39 детей снова стали проживать со своими родителями, 14 лиц обратились в органы опеки и попечительства на получение заключения о возможности быть опекунами. Принятыми мерами удалось прекратить незаконную практику передачи детей по доверенностям. Вопрос устранения нарушений взят на особый контроль, - подчеркнули в пресс-службе.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Опекунство Дети Регионы Прокуратура Общество
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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