Детей из социально уязвимых семей бесплатно обучают плаванию в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау сотрудники ДЧС региона обучают плаванию детей из социально уязвимых и многодетных семей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«В Атырауской области с начала года утонули 23 человека, в том числе 7 детей. Все несчастные случаи с детьми произошли из-за отсутствия должного контроля со стороны взрослых. В жаркие дни дети, оставшиеся без присмотра взрослых, купаются в опасных, запрещенных местах. Они прыгают с мостов, пирсов, что зачастую приводит к несчастным случаям. Большинство из них, не на должном уровне усвоили технику безопасности на воде. В целях предупреждения несчастных случаев на водоемах, по инициативе департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области совместно с ТОО «Клуб по водным видам спорта «Атырау», было организовано обучение плаванию детей из социально уязвимых слоев населения - это многодетные, неполные семьи, сироты. Занятия проходят в центральном бассейне «Мұнайшы» на бесплатной основе еженедельно по вторникам и четвергам с 12:00 до 13:00», - рассказали в пресс-службе ДЧС региона.
В группе 15 детей в возрасте от 6 до 13 лет.
Сначала спасатели проводят познавательный инструктаж об основных правилах поведения на воде. Для детей была подготовлена обучающая программа. Ребята получили уникальную возможность научиться безопасным действиям в экстремальных ситуациях на воде. Детям показали, как необходимо двигать руками и ногами в воде, чтобы удержаться на поверхности, как удерживать дыхание при погружении. Дети с радостью отрабатывали полученные навыки под присмотром тренеров. Ребята также хорошо усвоили и номер единой службы спасения «112».
«Я давно мечтала научиться плавать. Но не было возможности. Я очень рада, что спасатели нам оказали такую поддержку», - говорит семилетняя Марта Абдешева.
Данные занятия будут продолжаться на постоянно основе.
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