Детей из реабилитационного центра познакомили с профессией кинолога в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На днях сотрудники Кинологического центра Агентства по финансовому мониторингу познакомили детей из Алматинского городского реабилитационного центра с профессией кинолога. Специалисты не ограничились рассказами и объяснениями, специально для ребят выступили служебные собаки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сейчас нам трудно представить себе прохождение границы – в аэропорту, на автомобиле или в поезде без участия самых совершенных на сегодня «детекторов» запрещенных веществ и одновременно лучших друзей человека - собак. Наркотики, взрывчатку, валюту скрыть от их острого обоняния практически невозможно. Готовят четвероногих «наркоборцов» в алматинском Кинологическом центре Агентства по финансовому мониторингу – единственном в Казахстане, где «воспитывают» служебно-розыскных собак не только для органов финансового мониторинга, но и для других правоохранительных и специальных государственных органов.

«Основная задача нашего центра – подготовка служебно-розыскных собак и специалистов-кинологов территориальных подразделений Агентства РК по финансовому мониторингу, но если поступают заявки из других служб, то, конечно же, мы работаем и с ними. Это и Пограничная служба КНБ, и Национальная гвардия, МЧС и Служба государственной охраны. У пограничников и у МВД есть свои кинологические центры, и мы постоянно обмениваемся с ними опытом. В задачи Агентства по финансовому мониторингу, в том числе, входят борьба с наркотрафиком и противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, так называемое «отмывание денег», и поэтому на границе, на таможенном контроле, дежурят наши сотрудники. Наши кинологи со своими служебными собаками также привлекаются для оперативно-розыскных мероприятий», - отметила руководитель Кинологического центра АФМ Айсулу Куткужинова

На каждое направление — поиск наркотиков и психотропных препаратов, взрывчатых веществ, валюты или дериватов (останков краснокнижных животных, например, чучел или рогов) — есть свой отдельный курс обучения. Для повышения квалификации кинологи со своими собаками приезжают в центр на месяц. Но это в случае, если собаки уже подготовлены.

Если же собаки «сырые», необученные, то их подготовка длится три месяца. На обнаружение взрывчатки и дериватов собак обучают еще дольше - 4 месяца. Недавно в Кинологическом центре завершились очередные межведомственные курсы по поиску наркотических средств, где прошли подготовку 21 специалист-кинолог из Погранслужбы КНБ со своими собаками. После трех месяцев интенсивных занятий курсанты вместе со своими питомцами сдали экзамены в местах, приближенных к реальным условиям работы. Поезд, автомашины, помещения и настоящий багаж – где только не были найдены имитаторы «опия», «каннабиса» и «героина».

К слову это впервые, когда одновременно обучили сразу такое большое количество курсантов. Обычно их не больше десяти. Подготовка проходит, в том числе, в реальных условиях.

«Для этого устраивается своеобразная практика, например, отвозим в почтовые отделения, где они обследуют почтовые пакеты, бандероли. В прошлом году был интересный случай – во время планового учебного занятия на почте собака вдруг четко обозначила один из почтовых пакетов. Вызвали сотрудников полиции, вскрыли пакет и там оказались наркотики. Вот так собака сдала неожиданный экзамен на «отлично», - поведала Айсулу Куткужинова.

Сегодня Кинологический центр наладил тесное сотрудничество с зарубежными службами К-9 – именно так предпочитают называть себя кинологи по всему миру. Каждый год сотрудники участвуют в международных соревнованиях среди специалистов-кинологов стран СНГ и обычно входят в тройку призёров. В прошлом году из-за пандемии коронавируса соревнования не проводились, но в этом году их планируется провести у нас, в Казахстане.

В центре внедрены передовые методы дрессировки служебных собак. Интересный факт, но вопреки общепринятому мнению, главный стимул для собак — это не лакомство, а игра. Ведь именно на игровом процессе завязана вся их подготовка. По словам кинологов, в воспитании собак все основано на мотивации. И собака тоже должна понимать, что если сейчас она выполнит свою работу, сразу после этого ее ждет любимая игра. Еще один важный момент — это социализация собаки, она должна легко контактировать с людьми, не бояться машин и шума. Кстати, именно для этого щенков периодически выгуливают на городских улицах.

Так на днях сотрудники Кинологического центра решили познакомить детей из Алматинского городского реабилитационного центра с профессией кинолога. Специалисты не ограничились рассказами и объяснениями. Для ребят выступили служебные собаки. Четвероногие помощники не подвели, вели себя послушно. Сначала кинологи продемонстрировали некоторые элементы общего курса дрессировки. Взрослые овчарки без колебаний выполняли все команды: «сидеть», «лежать», «стоять», «рядом» и так далее – это лишь разминка для четвероногих служителей закона. Больше всего детей порадовало, как кинологи танцевали с собаками под музыку.

«Мероприятие было воспринято с особым восторгом, восторженным смехом и переполняющими эмоциями ребятишек. Возможно, среди ребят в будущем найдутся те, кто выберут профессию кинолога. Взрослым нельзя забывать о том, что дети нуждаются в заботе, помощи, поддержке и такие посещения радуют детей, дарят им тепло и уют семейного очага», - отметили в Кинологическом центре Агентства по финансовому мониторингу.