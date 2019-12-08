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Детей из многодетных семей бесплатно учат английскому школьники НИШ Актобе

8 Декабря 2019 09:42
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Детей из многодетных семей бесплатно учат английскому школьники НИШ Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Благотворительную акцию по подготовке детей из малообеспеченных и многодетных семей английскому и математике начали старшеклассники Назарбаевской интеллектуальной школы Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Инициаторами выступили волонтеры и лидеры школы, которые таким образом решили помочь нуждающимся детям для подготовки к поступлению в НИШ.

«Ежегодно Назарбаевская интеллектуальная школа принимает около 120 одаренных детей школ города. Для этого дети ученики 6 классов актюбинских школ сдают тесты по 4 предметам – математике, английскому, казахскому и русскому языкам. При этом конкуренция составляет 10 человек на 1 место. В этом году наши волонтеры ученики 11 классов выразили желание помочь нуждающимся детям и бесплатно готовить их по самым сложным предметам – математике и английскому языку, потому что эти дети не могут нанять себе репетиторов, чтобы подготовиться. Таким образом наши школьники решили внести свой посильный вклад и оказать помощь», - говорит пресс-секретарь НИШ Айгерим Амангосова.

Первая бесплатная группа из 30 детей уже набрана, они обучаются английскому языку и математике у лучших учеников НИШ, каждую неделю по субботам. Однако если количество желающих увеличится, придется привлечь новых волонтеров, считает А.Амангосова.

«Мы направили специальное письмо в городской отдел и областное управление образования о том, что начата бесплатная подготовка детей. Если количество желающих вырастет, нам придется подключить всех 11-классников», - говорит А.Амангосова.

Прием документов в НИШ в декабре. Подготовительные уроки учеников НИШ продлятся до марта 2019 года, когда состоятся вступительные экзамены.

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Ключевые слова: Актюбинская область, Образование, Назарбаев университет, Общество,
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Автор:

Самал Ендибаева

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