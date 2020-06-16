Детей-аллергиков необходимо прививать наравне с другими - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заведующая отделением педиатрии гордской поликлиники №4 города Нур-Султан Виктория Виниченко рассказала, как правильно прививать детей, имеющих различные заболевания, передает коррепондент МИА «Казинформ».

«Детей-аллергиков необходимо прививать наравне с другими детьми. Прививки желательно делать вне обострения аллергического процесса. Саму вакцинацию рекомендуется проводить «под прикрытием» антигистаминных препаратов в период пре- и поствакцинальной подготовки», - сказала Виктория Виниченко в ходе онлайн-коференции по обсуждению вопроса введения обязательной вакцинации в Казахстане.

Она также остановилась на прививках детям с неврологическими заболеваниями.

«Можно и нужно. Дети с неврологическими заболеваниями прививаются по специальным схемам. Например, из вакцины АКДС исключают коклюшный компонент, допускается некоторое смещение графика прививок, рекомендованного Национальным календарем», - пояснила Виктория Виниченко.

Не является противопоказанием и перинатальная энцефалопатия. Как отметила эксперт, такой диагноз ставится довольно большому числу детей в течение первого месяца жизни. Под этим термином подразумевают остаточные послеродовые расстройства, которые исчезают в течение небольшого промежутка времени.



