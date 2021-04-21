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    11:56, 21 Апрель 2021 | GMT +6

    Детеныша тюленя спасли в Мангыстауской области

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Мангыстауской области спасли детеныша тюленя. Об этом сообщил Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя в Актау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Детеныш тюленя около двух недель находился в этом центре. При поступлении животное было ослабленным, масса тела составляла всего 4,4 килограмма, сейчас она достигла 7 килограммов. Детеныш начал самостоятельно плавать и ловить рыбу. Сотрудники центра сообщили, что развитие детеныша идет хорошо и заметен прогресс.

    «Аппетит у детеныша тюленя хороший. Он очень ловкий, также начал самостоятельно питаться. Мы провели процедуру очистки от эктопаразитов», – говорится в сообщении.
    Отметим, 29 марта в 10:00 часов местные жители сообщили, что в поселке Баутино на берегу моря найден тюлень. Как говорили очевидцы, тюлень пролежал на берегу около двух дней. Сотрудники центра прибыли на место обнаружения тюленя и оказали первую ветеринарную помощь. В тот же день детеныш был доставлен в центр. Как сообщили специалисты, возраст детеныша составлял один месяц, масса тела 4,4 килограмма, хотя в этот возрасте он должен был весить 10-12 килограммов.

    Теги:
    Экология Мангистауская область
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