-
-
-
-
-
вчера 22:52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:29
-
-
-
-
-
вчера 18:58
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:10
-
-
вчера 17:01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 15:34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 14:37
-
-
-
-
Детеныша орангутанга пытались ввезти в Казахстан контрабандисты
ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Таможенники Узбекистана пресекли попытку незаконного вывоза в Казахстан детеныша орангутанга, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
По данным таможенного комитета РУ, на территории Зангиатинского района сотрудниками таможенного управления по Ташкентской области совместно с представителями других правоохранительных органов пресечен незаконный вывоз двумя гражданами экзотического животного - детеныша орангутанга.
Как отметили в ведомстве, в преступном мире торговли дикими животными такой вид приматов оценивается от 50 000 до 70 000 долларов США. В настоящее время детеныш примата передан в ташкентский зоопарк, где осуществляется необходимый уход и надзор.
Кроме того, в автомобиле, в котором перемещались правонарушители, были обнаружены завернутые в тысячные купюры наркотические вещества: марихуана и гашиш, в общем количестве 0,49 граммов и 4 единицы лекарственного препарата «Регапен», который включен в перечень сильнодействующих веществ.
Вместе с тем, по данным таможенного ведомства Узбекистана это не единственно выявленный факт незаконного вывоза обезьян. Так, несколько лет назад в столичном аэропорту также были задержаны граждане РУ, которые пытались незаконно вывезти новорожденных детенышей черноруких гиббонов, спрятав их в своих карманах.
- Елбасы встретился с Шавкатом Мирзиёевым
- Министры иностранных дел тюркоязычных государств приветствовали вступление Узбекистана в ССТГ
- Страны ССТГ заинтересованы в расширении
- С 2020 года в Узбекистане артисты смогут выступать на торжествах только по договору
- Президент Узбекистана принял генсека Тюркского Совета
- Выставка казахстанских художников прошла в Ташкенте
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана