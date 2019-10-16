Детеныша орангутанга пытались ввезти в Казахстан контрабандисты

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Таможенники Узбекистана пресекли попытку незаконного вывоза в Казахстан детеныша орангутанга, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным таможенного комитета РУ, на территории Зангиатинского района сотрудниками таможенного управления по Ташкентской области совместно с представителями других правоохранительных органов пресечен незаконный вывоз двумя гражданами экзотического животного - детеныша орангутанга.

Как отметили в ведомстве, в преступном мире торговли дикими животными такой вид приматов оценивается от 50 000 до 70 000 долларов США. В настоящее время детеныш примата передан в ташкентский зоопарк, где осуществляется необходимый уход и надзор.

Кроме того, в автомобиле, в котором перемещались правонарушители, были обнаружены завернутые в тысячные купюры наркотические вещества: марихуана и гашиш, в общем количестве 0,49 граммов и 4 единицы лекарственного препарата «Регапен», который включен в перечень сильнодействующих веществ.

Вместе с тем, по данным таможенного ведомства Узбекистана это не единственно выявленный факт незаконного вывоза обезьян. Так, несколько лет назад в столичном аэропорту также были задержаны граждане РУ, которые пытались незаконно вывезти новорожденных детенышей черноруких гиббонов, спрятав их в своих карманах.