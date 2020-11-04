Детеныша джейрана спас от гибели житель Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области стражи порядка вручили благодарственное письмо жителю Уйгурского района, спасшего животное, занесенное в «Красную книгу», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Правоохранителям Уйгурского района поступило сообщение от природоохранной организации о том, что один из жителей у себя во дворе незаконно содержит детёныша парнокопытного, порода которого находится под угрозой исчезновения, и в этой связи в отношении правонарушителя необходимо принять меры в соответствии с действующим законодательством.

«Данное заявление зарегистрировано в ЕРДР по ст. 339 ч. 1 УК РК, предполагающей «Незаконное добывание, хранение, сбыт, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, на которых введен запрет», - сообщили в департаменте полиции области.

При проверке информация подтвердилась. Во дворе 36-летнего жителя с. Шонжа полицейские обнаружили детёныша джейрана.

«В ходе досудебного расследования следователь Уйгурского РОП Мадияр Бейбитулы установил, что скотовод в мае этого года на пастбище сельского округа Тигермен среди зарослей кустов нашел новорожденного, не стоящего на ногах джейранчика, думая, что мать где-то рядом, он трогать его не стал. На следующий день шел дождь, но мать телёнка так и не появилась. Желая спасти, пастух забрал его к себе, выкормил коровьим молоком, выходил на отгоне рядом со своим скотом и затем привез домой, чтобы сдать в заповедник. Таким образом, сельский житель спас дикое животное от верной гибели. Учитывая, что в его действиях отсутствует состав преступления, уголовное дело прекращено по ст. 35 ч. 1 п. 2 УПК РК. За спасение редкого, краснокнижного животного, сельчанину вручили благодарственное письмо и картину с изображением животного мира Казахстана, а его маленькой дочери, заботившейся о животном, подарили мягкую игрушку», - рассказал начальник отдела полиции Уйгурского района Чингисхан Сабуров.





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