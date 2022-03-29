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    14:13, 29 Март 2022 | GMT +6

    Детёныш японских макак родился в Алматинском зоопарке

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматинском зоопарке родился детёныш японских макак, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в пресс-службе зоопарка, у пары японских макак детёныш появился на свет 17 ноября 2021 года.

    «Мы ждали, пока малыш окрепнет и наберется сил. Детеныша назвали Тони. Родители Тони прибыли к нам в 2008 году одного из зоопарков Японии. Это уже пятый малыш у своих родителей. Как и все малыши, Тони любит шалить и баловаться. Он еще питается молоком матери, но уже потихоньку ест кашки, зелень, яблоки, бананы, орехи, особенно любит сок и сладкий кефир», - рассказала руководитель отдела развития и связи с общественностью Акжами Рахимова.

    Как уточнили в зоопарке, пока малыш Тони живёт в павильоне «Приматы».

    «Как только потеплеет и температура воздуха ночью не будет опускаться ниже 15С, все обезьяны переедут жить в летние вольеры», - добавили в пресс-службе зоопарке.

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