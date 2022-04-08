Детеныш кенгуру появился на свет в зоопарке Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматинском зоопарке родился кенгуренок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе зоопарка, определить, в какой именно день родился кенгуру, становится сложно. Дело в том, что детеныш кенгуру очень маленький, его размер составляет всего 25 мм. Он родился, залез в мамин карман и там уже несколько месяцев растет и совершенствуется. О существовании маленького кенгуру сотрудники зоопарка поняли по поведению матери.





«Маленький кенгуру родился примерно в январе. Но мы заметили его только в марте, когда он начал вытаскивать голову из кармана матери. Это четвертый приплод Лауры и Марата. Они живут в вольере напротив бегемотов. Теперь нам предстоит осмотреть маленького кенгуру и определить пол. Имя мы ему еще не дали», - написал коллектив зоопарка на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее в Алматинском зоопарке у пары зебр родился четвертый жеребенок. Также в зоопарке появились новые обитатели. Это очковый лангур, бурый капуцин и рыжий кенгуру и амурские тигры.

Фото: М. Сорокоумов