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    21:29, 07 Апрель 2022 | GMT +6

    Детеныш кенгуру появился на свет в зоопарке Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматинском зоопарке родился кенгуренок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе зоопарка, определить, в какой именно день родился кенгуру, становится сложно. Дело в том, что детеныш кенгуру очень маленький, его размер составляет всего 25 мм. Он родился, залез в мамин карман и там уже несколько месяцев растет и совершенствуется. О существовании маленького кенгуру сотрудники зоопарка поняли по поведению матери.


    «Маленький кенгуру родился примерно в январе. Но мы заметили его только в марте, когда он начал вытаскивать голову из кармана матери. Это четвертый приплод Лауры и Марата. Они живут в вольере напротив бегемотов. Теперь нам предстоит осмотреть маленького кенгуру и определить пол. Имя мы ему еще не дали», - написал коллектив зоопарка на своей странице в Instagram.

    Напомним, ранее в Алматинском зоопарке у пары зебр родился четвертый жеребенок. Также в зоопарке появились новые обитатели. Это очковый лангур, бурый капуцин и рыжий кенгуру и амурские тигры.

    Фото: М. Сорокоумов
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    Видео Животные Общество Алматы
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