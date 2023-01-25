Детали соглашения между Узбекистаном и «Газпромом» разъяснило Минэнерго РУ

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Министерство энергетики Узбекистана разъяснило детали соглашения между Узбекистаном и «Газпромом», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы Минэнерго, в соответствии с подписанной «Дорожной картой» между сторонами согласованы технические мероприятия для осуществления транзита газа по газопроводу «Центральная Азия– Центр», проходящему по территории Казахстана и Узбекистана. После завершения технических работ будут обсуждены основные условия поставки природного газа.

«Следует отметить, что переговоры и «Дорожная карта» направлены на поставку природного газа на внутренний рынок в необходимых объемах при полном сохранении прав собственности на действующую газотранспортную систему Республики Узбекистан. В этом случае никакой угрозы ни газотранспортной системе, ни нашему суверенитету нет», - отметили в Минэнерго Узбекистана.

В ведомстве добавили, что в дальнейшем вся работа в этом направлении будет вестись при полной защите национальных интересов Республики Узбекистан, а результаты будут постоянно доводиться до сведения общественности.

Ранее сообщалось, что 24 января Узбекистан и «Газпром» подписали дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли.