13 Мая 2022 13:40

Детали референдума обсудил сенатор Нуралиев с сельчанами Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Парламента Республики Казахстан Абдалы Нуралиев посетил ряд сел Кордайского района Жамбылской области, побывал на строительных площадках и встретился с жителями региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

В ходе встреч депутат детально обсудил с земляками предстоящую конституционную реформу и вопросы, выносимые на республиканский референдум 5 июня 2022 года.

«Глава государства озвучил несколько пакетов политических реформ. Мы знаем и видим, что люди действительно ждали этих изменений. В своем Послании народу Казахстана Президент обозначил задачи, требующие немедленного решения, нацеленные на построение нового Казахстана. Сейчас мы видим, что в этом направлении проводится большая работа», – отметил сенатор.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия утвердила календарный план по проведению республиканского референдума.

Согласно Указу Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева республиканский референдум пройдет 5 июня.

Глава государства выступил с видеообращением по изменениям в Конституцию.

Центральная комиссия референдума также обратилась к казахстанцам в преддверии предстоящего республиканского референдума.