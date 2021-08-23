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Деталь велосипеда воткнулась ребенку в бедро - спасатели ВКО пришли на помощь

23 Августа 2021 09:00
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Деталь велосипеда воткнулась ребенку в бедро - спасатели ВКО пришли на помощь

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области во время катания на велосипеде ребенку зажало ногу арматурой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение ДЧС региона в Instagram.

Как оказалось, при падении тормозная ручка воткнулась во внутреннею часть бедра. Прибыв оперативно на место происшествия, сотрудники оперативно-спасательного отряда при помощи ручного гидравлического инструмента перекусили руль, пострадавшего 2011 г.р. на носилках перенесли в карету скорой помощи.

ДЧС напоминает родителям о необходимости разъяснять своим детям меры безопасности и не оставлять их без присмотра.

При чрезвычайной ситуации сообщайте по номеру 112.


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#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия  
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