Деталь велосипеда воткнулась ребенку в бедро - спасатели ВКО пришли на помощь

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области во время катания на велосипеде ребенку зажало ногу арматурой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение ДЧС региона в Instagram.

Как оказалось, при падении тормозная ручка воткнулась во внутреннею часть бедра. Прибыв оперативно на место происшествия, сотрудники оперативно-спасательного отряда при помощи ручного гидравлического инструмента перекусили руль, пострадавшего 2011 г.р. на носилках перенесли в карету скорой помощи.

ДЧС напоминает родителям о необходимости разъяснять своим детям меры безопасности и не оставлять их без присмотра.

При чрезвычайной ситуации сообщайте по номеру 112.