Десятый ребенок родился у семьи из Актау
АКТАУ. КАЗИНФОРМ - 36-летняя Гаухар Ешмуханова недавно родила 10-го ребенка. Новорожденного мальчика назвали Самир. Теперь в семье 5 девочек и 5 мальчиков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Многодетная мама недавно была признана лучшей в номинации «Предприниматель года» премии People Awards среди лиц, добившихся успеха со всего Казахстана. Многодетная семья развивает собственное дело в нескольких сферах и реализует крупные проекты.
«Наряду с воспитанием 10 детей у каждой мамы есть возможность заниматься своим делом и развиваться. Конечно, это требует кропотливого труда. Мы прошли через много трудностей. Но мы не сдались. И вот сегодня мы видим плоды своего труда. Если мы смогли, то, безусловно, смогут и другие», - сказала Гаухар Ешмуханова.
Кроме того, семья Ешмуханавых занимается благотворительностью и оказывает помощь многодетным семьям.
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