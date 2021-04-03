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    11:14, 03 Апрель 2021 | GMT +6

    Десятые сутки ищут пропавшую без вести воспитанницу детской деревни в Кызылорде

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    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Десятые сутки ищут пропавшую без вести воспитанницу Детской деревни семейного типа «Атамекен» города Кызылорды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram Министерства внутренних дел РК.

    Разыскивается воспитанница Детской деревни семейного типа «Атамекен» города Кызылорда Нугманова Дильда Мусабековна, 27.08.2004 г.р., которая 25 марта 2021 года около 02:00 часов вышла в неизвестном направлении и не вернулась.

    Приметы: рост - 175 см, волосы черные до плеч, челка рыжего цвета. Одета в куртку черного цвета, брюки джинсовые синего цвета, обувь спортивная, белого цвета.

    «В случае, если кто-то располагает какой-либо информацией о подростке или сведениями о местонахождении, просим Вас сообщить по указанным номерам: 8(7242)-29-70-10, 8(7242)-29-75-20, 8(7242)-29-75-02, 8-705-255-81-25», - обратились к казахстанцам в управлении Криминальной полиции ДП Кызылординской области.

    Ранее велись поиски трех воспитанниц Детской деревни семейного типа «Атамекен». Две пропавшие девочки были найдены вечером 27 марта в городе Алматы.


    Теги:
    МВД РК Кызылорда Происшествия, ЧС Кызылординская область Общество Происшествия Правоохранительные органы Молодежь
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