Десятые сутки ищут 80-летнего аксакала в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Вся общественность, волонтеры и полиция продолжают поиски пропавшего 10 дней назад 80-летнего жителя города Кокшетау, который страдает потерей памяти, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, за помощью в поисках своего 80-летнего отца Кожакова Тилектеса Бекетовича в полицию обратился его сын, который рассказал, что 17 сентября около 21.00 часов мужчина вышел из дома и пропал. Больше о его местонахождении никто ничего не слышал.

«Озабоченность родственников вызывает то, что мужчина страдает потерей памяти и может быть дезориентирован. В настоящее время ориентировки с приметами без вести пропавшего Кожакова Т.Б. направлены во все территориальные подразделения департамента полиции, а также распространены в социальных сетях, созданы специальные поисковые группы, посильную помощь оказывают волонтеры и неравнодушные граждане», - пояснили в ведомстве.

Из примет пропавшего известно, что он ростом 155 см, худощавого телосложения, страдает старческим склерозом. При исчезновении был одет в серую кепку, синюю спортивную кофту, черные трико и кроссовки.

Полицейские обратились к кошетауцам помочь в поисках и в случае получения информации о том, где находится мужчина, сообщить в полицию или родным.