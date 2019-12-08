Десятки тысяч людей в мире переночевали на улице, чтобы помочь бездомным

ЛОНДОН. ВВС - КАЗИНОФОРМ - Десятки тысяч людей во всем мире провели ночь на воскресенье под открытым небом в рамках акции «The world's big sleepout», чтобы собрать пожертвования на нужды бездомных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

Акция прошла в крупнейших городах мира, особенно большие группы людей ночевали в достопримечательных местах - у стен кардиффского замка, колеса обозрения в Гонконге или на Таймс-сквер.

В акции приняли участие жители как минимум 50 городов во всех частях света, от Харькова до Сантьяго.

По оценкам организаторов, во всем мире вышли спать на улицу около 60 тысяч человек. В крупных городах были организованы массовые ночевки. На Трафальгарской площади в Лондоне, например, спали две тысячи человек.

К акции подключились знаменитости: в Лондоне перед готовившимися провести ночь под полиэтиленовыми покрывалами выступила группа Travis, а актриса Джуди Денч прочитала им сказки на ночь. В Нью-Йорке выступил Уилл Смит.

Целью «большой ночевки» было собрать 50 миллионов долларов на нужды бездомных. Половина собранных в каждом городе денег шла на нужды бездомных этого города, а вторая половина - в общий глобальный фонд, который будет распределен между благотворительными организациями во всех странах.

Окончательной статистики по количеству собранных пожертвований пока нет. Основатель движения The World's Big Sleep Out Джош Литтлджон назвал прошедшую ночевку успехом. Ее целью было «дать сигнал мировым лидерам, чтобы побудить их к политике сострадания по отношению к бездомным людям и поиску решения проблемы бездомных и глобальной проблемы беженцев, которая касается нас всех», - сказал он.

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