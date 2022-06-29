29 Июня 2022 21:45

Десятки тысяч доз вакцины против оспы обезьян распределят по штатам в США

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Администрация Президента США Джо Байдена начнет распространять вакцины от оспы обезьян по всей стране при увеличении случаев заболевания среди населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание NBC News.

Министерство здравоохранения и социальных служб США направит 56 тыс. доз вакцины «Jynneos» в районы с высоким уровнем передачи инфекции. В течение нескольких недель будут распространены еще 240 тыс. вакцин. Власти ожидают, что к концу осени будет доступно не менее 1,6 млн доз.

Согласно последним данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, наибольшее количество случаев заражения выявлено в Калифорнии, Нью-Йорке, Иллинойсе, Флориде, а также в Вашингтоне.

Вспышка оспы обезьян в США была впервые обнаружена в Массачусетсе в мае. С тех пор вирус распространяется по всей стране, в 28 штатах зарегистрировано более 306 случаев заболевания.

Двухдозная вакцина «Jynneos», одобренная управлением по контролю за продуктами и лекарствами, не только предотвращает заражение, но и останавливает инфекцию после заражения. Дозы вводятся с интервалом в 28 дней.

Также доступна прежняя вакцина для лечения оспы, которая защищает от оспы обезьян, но она не рекомендуется лицам с ослабленным иммунитетом или ВИЧ-инфицированным.

По словам директора Центра по контролю и профилактике заболеваний США доктора Рошель Валенски, в 49 странах зарегистрировано по меньшей мере 4700 подтвержденных случаев оспы обезьян.