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    16:50, 02 Март 2021 | GMT +6

    Десятки свалок обнаружены из космоса в окрестностях Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В окрестностях Атырау из космоса обнаружены десятки свалок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Между Министерством энергетики РК и АО «НК Қазақстан Ғарыш Сапары» с 2018 года заключены договоры на оказание услуг космической съемки дистанционного зондирования мест размещения отходов. Были проведены съемки мест размещения отходов в радиусе 50 км от города Атырау, включая часть Махамбетского района. По результатам дистанционного зондирования выявлены десятки стихийных свалок отходов. Департаментом экологии были направлены письма в акиматы города Атырау и Махамбетского района о принятии мер по их очистке с указанием координат мест размещения»,- сообщили в пресс-службе департамента экологии Атырауской области.

    Напомнив, что предыдущие годы со стороны акиматов города Атырау и Махамбетского района, в том числе подведомственных им акимов сельских округов, работы по очистке 484 мест размещения стихийных отходов были проведены не в полном объеме. В связи с этим департамент экологии привлек к административной ответственности должностных лиц акиматов Атырау и Махамбетского района, отмечается в заявлении.


    Теги:
    Атырауская область Атырау Другие государственные органы Экология Освоение космоса
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