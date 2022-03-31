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    16:43, 31 Март 2022 | GMT +6

    Десятки сообщений о «минировании»: МВД обратилось к казахстанцам

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Десятки сообщений о минировании объектов в разных городах поступило в полицию Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    В связи с поступившими сообщениями о якобы заложенных взрывных устройствах на различных объектах ряда городов Казахстана, проведена эвакуация посетителей и персонала, оцепление зданий, обеспечена проверка объектов соответствующими службами и специалистами с применением служебно-розыскных собак и спецтехники.

    По всем этим фактам начаты досудебное расследования по статье 273 Уголовного кодекса РК, санкция которой предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.

    Министерство внутренних дел предупреждает, что заведомо ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве влечет уголовную ответственность.

    «Призываем жителей сохранять спокойствие, отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и принимаемым мерам безопасности и доверять только официальной информации», – обратилось к гражданам МВД.

    Напомним, сегодня поступили сообщения о минировании ряда объектов в городах Алматы и Караганда. Также сегодня в Нур-Султане в полицию на канал «102» поступило несколько вызовов о том, что на электронный почтовый адрес столичных автосалонов «My car» и «Lexus», а также ТРЦ «Хан Шатыр» и «Mega Silk Way» с электронного адреса осуществлена рассылка письма с угрозами о якобы заложенных взрывных устройствах.

    Вчера сообщалось о «минировании» ТРЦ «Сарыарка» в Нур-Султане.

    Стоит отметить, что в Караганде уже задержали мужчину, который сообщил на телефон «102» о якобы заложенном взрывном устройстве в здании ЦОН.

    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Главная Общество Правоохранительные органы
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