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Десятки продавцов пиротехники привлечены к ответственности в Костанайской области

28 Декабря 2022, 15:09
Десятки продавцов пиротехники привлечены к ответственности в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области 12 продавцов пиротехники привлекли к ответственности. Теперь им предстоит выплатить штрафы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За три дня оперативно-профилактического мероприятия «Пиротехника» полицейскими в Костанае совместно с сотрудниками ДЧС было проведено 92 рейдовых мероприятия. Были проверены места торговли пиротехнических изделий.

В ходе рейдов руководителям развлекательных заведений на предмет выданы предупреждения о соблюдения мер безопасности при проведении демонстрации фейерверков. Им выдано 220 уведомлений о необходимости соблюдения мер личной и имущественной безопасности.

«С начала профилактического мероприятия «Пиротехника» в области выявлено 12 нарушений незаконной реализации пиротехнических изделий в городах Рудном, Костанае, а также Мендыкаринском, Житикаринском, Федоровском, Денисовском районах, в районе имени Б. Майлина. Продавцы пиротехники привлечены к административной ответственности по статье 196 КоАП РК «Незаконная торговля». Санкция статьи предусматривает штраф в размере 25 МРП», - отметил старший инспектор группы по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия ДП Костанайской области Адильхан Шаймарданов.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Пиротехника» продлится до 3 января 2023 года.


Фото: ДП Костанайской области
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