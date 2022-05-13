13 Мая 2022 19:43

Десятки новых спорткомплексов построят в костанайских селах в ближайшие годы

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В ряде сел и поселков Костанайской области будут возведены спортивные комплексы в течение двух лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году завершено строительство 50-метрового плавательного бассейна и Ледового дворца спорта в Костанае, сообщил глава областного управления физической культуры и спорта Кайыржан Есимтаев.

«В инвестиционном портфеле проекты по строительству спортивных комплексов в поселке Карабалык, селах Аманкарагай, Заречное, Боровское, Харьковское, Караменды, Сарыколь, Айет, а также в селе Амангельды, Карасу и в Рудном. Данные проекты планируются к реализации в 2023-2024 годах», – сообщил К. Есимтаев на брифинге в региональной службе коммуникаций.

В ведомстве отмечают, что несмотря на постпандемийный период, интерес костанайцев к активным занятиям спортом не ослаб.

«По итогам 2021 года систематическими занятиями физической культурой и спортом охвачено 297,6 тыс. человек, или 34,7% населения области. В разрезе возрастных категорий это 53,2 тыс. детей до 13 лет, 120,3 тыс. человек молодежного возраста, 117,5 тыс. человек в возрасте 30-60 лет, 6,4 тыс. человек пенсионного возраста», – отметил руководитель профильного ведомства.

Также осенью прошлого года в рамках развития массового спорта в сельской местности решением маслихата было выделено более 53 млн тенге на введение 153 ставок инструкторов по спорту в. В этом году введено еще 43 ставки. Теперь инструкторы по спорту есть во всех сельских округах и административных селах области.

«Введение ставок инструкторов по спорту позволило организовать работу по созданию спортивных секций и привлечению к активным занятиям массовым спортом более 10 тысяч сельчан. В городах и районах в 2021 году проведено более 11 тысяч спортивных мероприятий, которыми было охвачено более 356 тысяч участников», – добавил К. Есимтаев.

Управлением в прошлом году также налажена работа по организации бесплатных спортивных секций для детей и подростков. Были созданы четыре новых детско-юношеских клуба физической подготовки в Карабалыкском, Камыстинском, Карасуском и Костанайском районах, при которых открыто 36 новых секций для детей. Сейчас их посещают 654 ребенка.

В настоящее время занятиями в спортивных секциях 55 клубов охвачено 10 409 подростков. В детско-юношеских спортивных школах создано 43 новые спортивные секции. Всего в области более четырех тыс. секций, в которых занимаются почти 78 тысяч детей, или 69,8% школьников.